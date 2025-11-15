集英社と、Link-Uグループのグループ会社であるLink-U Technologiesが共同運営する、総合電子書店「ゼブラック」にて、2025年11月14日(金)から、DMMグループのデジタルコミック出版社・CLLENN(シレン)が手がける作品の配信を開始した。

今回新たに「ゼブラック」に追加されるのは、累計DL数4,000万超の『いつわりの愛～契約婚の旦那さまは甘すぎる～』をはじめ、CLLENNが手がける190タイトル以上の作品。恋愛や異世界ファンタジーなどの幅広いジャンルに加え、フルカラーの縦読み作品も多数取り揃えられている。

今後は、人気作品を対象とした無料キャンペーンも順次展開予定となっている。

■配信開始作品例(※50音順)

・『悪魔だった君たちへ【フルカラーリマスター版】』

・『アプリで出会った素敵な彼女』

・『いつわりの愛～契約婚の旦那さまは甘すぎる～』

・『はずれスキル念動力(ただしレベルMAX)で無双する～手をかざすだけです。詠唱とか必殺技とかいりません。念じるだけで倒せます～』

・『ママみ幼馴染のお世話が度を過ぎている』

など

「ゼブラック」は、「少年ジャンプ」「ヤングジャンプ」「マーガレット」掲載作などの集英社作品のほか、秋田書店、KADOKAWA、コアミックス、コンパス、主婦と生活社、小学館、新潮社、竹書房、日本文芸社、白泉社、双葉社、芳文社、リイド社など刊行物も取り扱っている総合電子書店。「話読み」は作品単位で、23時間ごとに回復する無料のチケットを1枚付与し、チケットを使用すると72時間のレンタルで読むことができる。「話読み」対象作品は2025年3月31日時点で2,900作品以上となっている。