キルタイムコミュニケーションは、「コミックブリーゼ」の人気連載で、単行本第2巻が発売された『幽霊殿下とわたしの秘密のおしゃべり』のPVを新たに公開した。

記憶喪失の幽霊殿下と過ごす穏やかな夜のひと時──。

触れられずとも惹かれていく、居場所をなくした伯爵令嬢のシークレット・ラブストーリー。

●【婚約破棄】居場所をなくした伯爵令嬢×記憶喪失の幽霊殿下『幽霊殿下とわたしの秘密のおしゃべり』【令嬢】【PV】

父を不慮の事故で亡くした伯爵令嬢のノアンは、伯爵家の跡を継いだ叔父と再婚した実母、叔父の血を引く妹から悪質な嫌がらせを受けていた。 全てを諦め辛い生活にも耐え過ごしていたが、ついには学園の舞踏会で婚約者まで妹に奪われてしまう。

全てを失ったその日の夜、自室の窓からひとり星空を眺めるノアンの前に、半透明の身体を持ち記憶を失った青年、“幽霊さん”が現れる。

表情豊かな幽霊さんとのおしゃべりを通し、触れられない彼に惹かれていくノアン。 彼と過ごす秘密の夜が続いてほしいと願うも、別れの時は近づいて……。

現在、第1話、第2話が「コミックブリーゼ」にて無料公開中

■『幽霊殿下とわたしの秘密のおしゃべり2』

漫画：宙見こよい／原作：鷹凪きら／キャラクター原案：ももしき

発売日：2025年11月14日

定価：792円(本体720円+税10％)

(C)宙見こよい(C)Kira Takanagi(C)キルタイムコミュニケーション