LDHは17日、ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの川村壱馬が精神面の不調により当面の間活動を休止することを発表。公式サイトにメンバーのコメントも掲載された。

THE RAMPAGEの川村壱馬

LDHは公式サイトに「【お知らせ】THE RAMPAGE川村壱馬の今後の活動について」と題した文書を掲載。「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました。突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と伝えた。

メンバーのコメントも掲載。「しばらくの間、壱馬は心と身体を整える時間をいただきますが、その間、僕たち15人は歩みを止めることなく、進化し続けます。そして、これまで以上に強いチームとなり、いつでも安心して帰ってこられる“場所”をしっかり守っていきたいと思います」などとつづっている。

THE RAMPAGEメンバーのコメント全文

THE RAMPAGEメンバーより応援してくださっている皆様へ

この度の発表の通り、川村壱馬は一定期間、活動を休止させていただくこととなりました。

また、韓国で予定していたライブの延期により、日程を調整し、渡航の準備まで進めてくださっていた皆さまには、多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。

しばらくの間、壱馬は心と身体を整える時間をいただきますが、その間、僕たち15人は歩みを止めることなく、進化し続けます。

そして、これまで以上に強いチームとなり、いつでも安心して帰ってこられる“場所”をしっかり守っていきたいと思います。

壱馬はこれまで、THE RAMPAGEのことを想い、仲間やRAVERSの皆さんと真剣に向き合いながら活動を続けてきました。そんな壱馬だからこそ、今回自分と向き合う時間が必要になったことを、僕たちも受け止めています。

そしてRAVERSの皆さんにも、壱馬が再びステージに立つその瞬間を、これまでと変わらず温かく包み込んでいただけたら、僕たちにとってもこれ以上心強いことはありません。

復帰までどれくらいの時間が必要なのか、今はまだわかりません。しかし、自分らしい姿で戻ってきてくれることを願っていますし、僕たちはその瞬間を待ちたいと思っています。

RAVERSの皆さん、いつも支えてくださり、本当にありがとうございます。

これからもTHE RAMPAGEをどうかよろしくお願いいたします。

THE RAMPAGE

メンバー一同