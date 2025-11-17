オリックス・バファローズ時代にはゴールデングラブ賞とベストナインに選出されたこともある伊藤光。だが、プロ18年目の今季はシーズンのほとんどをファームで過ごしている。ファームでは結果を残しながらも一軍ではなかなか出番が回ってこない日々を、伊藤はどのような思いで過ごしていたのか。秋季練習中のファーム拠点「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」で話を訊いた。（取材・文：石塚隆）【取材日：11月2日】

プロフィール：伊藤光（いとう・ひかる）

身長／体重：180cm／88kg

出身：愛知県

明徳義塾高校出身で、2007年高校生ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団。14年にはゴールデングラブ賞とベストナインにダブル選出。18年途中にトレードで横浜DeNAベイスターズに入団し、36歳となったプロ18年目の今季終了後、FA権を行使した。

わずか6試合の1軍出場「言葉にするのは正直、すごく難しい」

横浜DeNAベイスターズのベテラン捕手である伊藤光に会ったのは、FA権を行使すると正式発表があった10日ほど前のことだ。ぜひ、顔を合わせて訊きたいことがあった。

今季の伊藤の一軍での成績は、6試合に出場し、9打数無安打。一軍にいたのはわずか2週間ほど。プロ18年のキャリアを鑑みれば、ワーストと言ってもいい1年間だった。怪我や故障以外ではこれまでなかった長い期間のファーム暮らし。果たして今季、どんな光景が酸いも甘いも噛み分けた伊藤の目に映っていたのか興味があった。

いつもと変わらぬ涼しい目元。今年を振り返るように伊藤は語り出した。

「何て言うんですかね。この1年、自分のやるべきこと、こうなりたい、こうやっていきたいという気持ちは、なにひとつ変わることはありませんでした。ただ、一軍では結果を出すことができませんでしたし、何か言葉にするのは正直、すごく難しい状況ですね。ファームではそれなりに数字は残しましたが（75試合、217打数67安打、打率.309）、僕の立場を考えればファームで数字を残したらどうこうではないのが正直なところなので、何かうまく気持ちをまとめるのは難しいですね」

頭のなかに霞がかかったような様子を見せ、伊藤は語った。DeNA８年目の今季、一軍の捕手陣には山本祐大を筆頭に松尾汐恩、戸柱恭孝がおり、伊藤はそこに割って入ることができなかった。忸怩たる思い。しかし次の瞬間、伊藤は口調を強めて言うのだ。

「ファームはこれからのベイスターズを背負っていく選手がたくさんいる」

「ただ言えるのは、とにかく自分がコントロールできることに集中しようと考えていました。必要なときいつ呼ばれてもいいようにしっかりと準備すること。待つことが多いシーズンでしたが、気持ちが切れることは一切ありませんでしたね。一軍だから一生懸命やる、ファームだから気を緩めるような選手にはなりたくないと常に思っていますし、毎日手を抜くことなく、自分の課題にトライできたと思います」

そう言うと、伊藤は少し口角を上げ、達観したようにつづけた。

「それにファームはこれからのベイスターズを背負っていく選手がたくさんいますし、それこそ僕が若いとき、球団は違いますがベテランの方々の背中を見て本当に勉強になったというか、尊敬をする行動をされていたので、僕もそうなれればいいなって思いながら日々過ごしていました。若い選手の受け取り方はもちろん自由ですが、なにか伝わればいいなと」

すると、伊藤は高卒で入団したオリックス・バファローズ時代のことを教えてくれた。

「寮生だったとき、毎朝起きると、アメリカからオリックスに復帰なさったばかりの田口壮さんがグラウンドに来られていつも走っていたんです。他にも谷佳知さん、後藤光尊さん、坂口智隆さん、大引啓次さんなどが人より早く来てトレーニングをしている姿を見てすごく影響を受けましたし、先輩たちはその積み重ねがあるから長い間プレーできているんだと自分なりに学びましたね」

ファーム監督から見た伊藤光の姿

[caption id="attachment_239472" align="alignnone" width="530"] 横浜DeNAベイスターズの伊藤光（写真：編集部）[/caption]

伊藤も一軍にいようが、ファームにいようが関係なく、人よりもグラウンドに早く来て、常に身体を動かしている。その準備は繊細かつ入念、身体の声に耳を傾けじっくりと時間をかけている。

「早い時間にグラウンドに来てやることが正解ではないと思っていますし、ただそれは僕にとっては当たり前なことなので、まったく苦にはなっていないんです。若い選手にはこんな感じでやっているんだって思ってもらえれば、それだけでいいのかなって」

背中で語る男。一方でファームでは若い投手へ積極的に話しかけ、ベテランならではの知見を惜しみなく伝えた。

「投手陣とは試合中の会話も含め、必要なことは伝えられたと思っています。打撃に関してはファームで3割ぐらい打っていたんですけど、寂しいことに誰も聞いてこない(笑)。いや、加藤響は同じ右バッターで、僕が右方向に打つ特性があると感じてくれたみたいで、訊かれたのでいろいろとアドバイスしましたね。基本的には準備が大事だよと伝えています。その準備というのはそれぞれ違うので、なにが正解かはわからないけど、準備なくして結果を出している選手はいないと経験上断言できます」

そんな伊藤の姿を傍らで見ていた、今季ファーム監督を務めた桑原義行氏は、ベテラン捕手の様子を次のように教えてくれた。

「キャリアもある選手なのに一切手を抜くことなく一生懸命やってくれて、私としてはすごく助けられた部分が多かったですね。例えば育成選手や制球力にとぼしい投手を引っ張ってくれたこともありましたし、若い投手にとっては伊藤光が受けてくれるという緊張感も含め、いい経験になったと思います。若い選手に寄り添う気持ちが強いというか、最後は若手を集めて決起会を個人で開いてくれたり、本当、背中と言葉でこれからの選手たちに多くのことを伝えてくれて感謝しています。インサイドワークはもちろん、まだまだ肩も健在ですし、バットも振れているので、これからの光に期待していますよ」

「今年ダメだったらどうしようとは思いませんでした」「先が長くないのはわかっています」

際立つ伊藤という存在の大きさ。ただ先ほど、今年は自分にコミットしていたと伊藤は語っていたが、36歳の選手として2年契約の2年目、長きに渡るファーム生活で焦りはなかったのだろうか。そう問うと伊藤は冷静な面持ちで答えた。

「この数年、僕と同世代の選手たちが引退していき、そういう立場なのかなとは思っていますが、まったく焦りというものはなかったんです。結果を出さなくちゃいけないというよりも、僕の場合はもっと野球を上手くなりたいという気持ちが強いので、ネガティブな思考にならなかったという感じですね。こうなったらどうしよう、とか考える時間は自分には必要ないし、打てなかったり、抑えきれなかった時は、次はこうしようああしようとか考えているうちにシーズンが終わってしまった感じなんです。だから今年ダメだったらどうしようとは思いませんでした」

決して虚勢を張っているとは思えない佇まい。そう言うと伊藤は一息入れ、目線を真っすぐにして次のようにつづけた。

「もちろん若い選手とくらべれば、先が長くないのはわかっています。だからこそ1日も無駄にしたくないという気持ちが強いんじゃないですかね」

今を懸命に生きなければ、未来はない。すると伊藤は、今季一番悔しかった出来事を教えてくれた。

（取材・文：石塚隆）

【後編に続く】

