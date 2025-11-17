稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾がレギュラー出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#94が16日に配信された。

今回、「私、アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第2弾」と題し、整形、ダイエット、メイクなどでイケメンや美女に大変身を遂げた「激変さん」を紹介する好評企画の第2弾を届けた。

登場したのは、体重145kgから68kgまで、77kgのダイエットに成功したルイボスさん。食べることが大好きで、小さい頃から肥満体質だったというルイボスさんの好物は「マヨネーズシーチキンご飯」で、1日5合の白米と1食でマヨネーズ半分の量を消費していたそう。そんな食生活を続けていたルイボスさんは、27歳のときにMAX体重の145kgに到達。香取が「ここからなんでダイエットを始めようと思ったの？」と尋ねると、ルイボスさんは寝る直前まで食事をしていた生活を振り返り、「寝ているときに喉が詰まってしまい、食べ物を吐いてしまって…このままいったら死んでしまう」と死の危険を感じてダイエットを始めたと語った。

77kgの減量に成功した現在の姿でスタジオに登場すると、メンバーは「違う人だろ！」と一同騒然。一方で、ルイボスさんは「痩せても鏡を見ている時の顔は昔と変わっていない、変化を感じない」と話し、EXIT・りんたろー。から「それは視力を測ったほうがいい」とツッコミが入った。そんなダイエット後のビジュアルで、韓国の人気グループ・BIGBANG出身のT.O.Pに激似だと話題になったという。

ルイボスさんはダイエット方法について「普通の人はこんなに量を食べないんですよ。なので最初はお米を食べないとか、無理なダイエットを…」と明かし、当時の食事メニューを公開。マグロの刺身と納豆、豆腐のみというシンプルなメニューに、スタジオからは「極端ですね…」との声が上がる。この食生活を続け、2週間で15kgの減量に成功したものの、立ちくらみが起きたり、「この生活があまりにもつらすぎて、散歩している犬が美味しそうな肉に見えた」と衝撃のエピソードを語った。

その後、過度な食事制限をやめ、自分に合ったタンパク質を摂取して基礎代謝を上げる「タンパク質摂取ダイエット」に辿り着いたというルイボスさん。白米150gに鶏むね肉か鶏ささみを合わせた食生活を続け、さらに、週3回のキックボクシングとウォーキングを取り入れたことで、1年で体重は68kgに。

稲垣が「これだけダイエットで激変して人生は変わりました？」と尋ねると、ルイボスさんは「人生は変わりましたね。太っていた頃は女性と話すと避けられたり、初めから嫌われることが多かったんですけど、普通の人間に…」と答えた。

しかしこれだけで話は終わらず、激変後モテるようになったルイボスさんは、「彼女ができて手作りの料理を食べたりと、人間としての幸せを感じてしまった。食べることに喜びを感じてしまって115kgまでリバウンドしてしまった」「朝から回転寿司で50皿の寿司を食べて、夜に人から誘われてまた回転寿司に行き50皿食べて…」と驚異のリバウンドエピソードを告白。これにはEXIT・りんたろー。も「彼女関係ねえじゃん！」と鋭くツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。

ほかにも、整形総額費用300万円で老け顔から超人気ホストに激変した輝星絆さんや、自己流激変メイク術で「無料の握手会なのにファンが1人も来なかった」という状態からZeppでワンマンライブを開催するまでのアイドルに上り詰めた宮脇舞依が登場。宮脇がとある有名芸能人の姪っ子であることを告白し、スタジオは大盛り上がりとなった。

