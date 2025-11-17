ユニクロは11月21日から11月27日までの7日間「ユニクロ感謝祭」を開催する。

今年の9月、ユニクロ初のアーティスト・イン・レジデンスに就任した KAWS とタッグを組み 初めてのニットウェアコレクションを、感謝祭初日の11月21日より全国のユニクロ店舗 およびオンラインストアにて発売する。

すべてのアイテムに KAWS の XX モチーフや アイコニックな COMPANION(コンパニオン)をあしらい、アートとファッションの融合を表現。 カラフルで暖かいラインナップはホリデーシーズンにぴったりのコレクションだ。 商品ラインナップは、ユニセックス5アイテム、キッズ4アイテムとなっている。

今年も、11月21日に来店した人先着で、地域の銘品がプレゼントされる 。今回で4回目となる本企画は、店舗と地域の人々とが繋がることができる企画に成 長している。ユニクロでは、創業当初から新店オープンに並んだ人々に牛乳 と アンパンを配るなど地域とのつながりを大切にしてきた。 ユニクロの店長が何を選んだのか。ユニクロの感謝祭には、ぜひ初日から足を運び、前回とはまた違った、新たな地元の魅力に出会ってほしい。

さらに、11月21日から11月24日の4日間、税込み 1 万円以上購入すると「ステンレスボトル」がプレゼントされる。色は日常使いしやすい5色。フタをしたまま 360° どこからでも飲め、保温・保冷機能付きと機能性抜群なボトルだ。暖かい飲み物を寒い外 で楽しんだり、冷たい飲み物を暖かい室内で楽しんだりすることができる。

ジーユーでは「あれもこれも感謝価格！」と題し、ヘビーウェイト スウェットやウォームパデッドアウターなど、寒い冬をあたたかくおしゃれに楽しむ トレンドアイテムをお得な価格で多数用意している。プラステは「上質な服で特別な 冬を 」と題し、上質な素材が生み出す着心地の良さと、トレンド感を兼ね備えた 「スパンコールミックスセーター」「ウールブレンドリバーコート」など、人気商品を感謝 価格で用意。また、暖かさと上質な滑らかさを実現した、カシミヤ混の新作カットソー を発売する。