ヤマハ発動機は12月12日、毎日のお買い物や通勤など幅広いシーンに対応する電動アシスト自転車の「PAS With」「PAS With DX」の2026年モデルを発売する。

「PAS Withシリーズ」は、登坂時などの高回転ペダリング時でものびやかで快適な乗り心地(アシストフィーリング)と状況に合わせて全自動でアシスト力を制御する「スマートパワーモード」などの快適機能が特徴の、大容量バッテリー(15.8Ah)搭載モデル。2026年モデルでは、前方だけでなく、足元まで広範囲を照らす「リフレクター一体砲弾型ランプ」を新たに採用している。

「PAS With」は、毎日のおでかけに必要なスペックと幅広いシーンで使いやすいデザインを備え、高いコストパフォーマンスを実現したスタンダードモデル。今回の2026年モデルでは、26型に新色「マットフレッシュグリーン」を追加。既存の「マットグレイッシュベージュ」「マットスモーキーブルー」「マットナチュラルブラウン」「ダスティダークブルー」「シャンパンシルバー」と合わせて、今後は6色展開に。

発売日は12月12日。メーカー希望小売価格は14万3,000円。

「PAS With DX」マットオーロラベージュ

「PAS With DX」は、「籐風ナチュラルバスケット」「クラシカルテリーサドル」など"私らしいこだわり"を表現できるファッショナブルなモデル。今回は、2026年モデルの新色として、「マットオーロラベージュ」「マットユーカリ」の2色を追加。既存の「マットエクリュ」「マットブラック」と合わせて、4色展開になるという。

発売日は12月12日。メーカー希望小売価格は15万3,000円。