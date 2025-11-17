村の駅が山梨県南巨摩郡にて運営する「森のなかの温泉 なんぶの湯」では11月20日、館内の「おんせんカフェ」にて「やまなし源水ラーメン2周年大感謝祭」を開催する。
同企画では、「山梨県民の日」に合わせて開催するイベント。
当日は、富士桜ポークのチャーシューなど特産品を使用した山梨県のご当地ラーメン「やまなし源水ラーメン」が通常価格1,500円のところ、30食限定で500円で楽しめる。
さらに、11月19日〜21日の期間限定で、露天風呂にワイン風呂が登場する。
掲載日
