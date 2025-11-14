ポプラ社は、幕末の志士・坂本龍馬に焦点を当てた『坂本龍馬エピソード・ゼロ』を刊行。本作は、明治時代に坂崎紫瀾によって書かれた日本初の「龍馬伝」、『汗血千里駒』を原作とし、龍馬の誕生日であり命日でもある11月15日にあわせて発売する。

【あらすじ】

土佐藩の下級武士として生まれた坂本龍馬は、剣術修行のため江戸へ向かい、黒船来航によって揺れる時代の空気を肌で感じる。

やがて「戦いではなく話し合いで国を変える」ことを志すようになった龍馬は、脱藩し、勝海舟との出会いを経て、亀山社中の設立や薩長同盟の仲介など、明治維新という時代の転換点に立ち向かうこととなる。

【本作の魅力】

本作では、坂崎紫瀾の『汗血千里の駒』を原作に、龍馬の生涯を通して「志とは何か」「変革とは何か」を問いかける、ドラマティックな歴史まんが。彼の志の原点に触れるこの作品は、今こそ読むにふさわしい一冊となっている。

巻末には、歴史家・加来耕三氏による詳しい解説や年表を収録。坂本龍馬の人物像だけでなく、幕末という時代の流れを体系的に理解できる構成になっており、物語を楽しみながら、時代背景や重要な出来事を俯瞰的に学ぶことができる。

◎監修：加来耕三のコメント

今年は坂本龍馬生誕190年にあたる。龍馬と言えば、今でこそ明治維新を成し遂げた日本史上のトップスターであるが、実は明治時代の当初は、知られざる偉人であった。

そのような時代背景の中、刊行されたのが、本マンガの原作となる連載小説『汗血千里駒』である。作者は坂崎紫爛という、今でいうジャーナリスト。

我々が知る龍馬は、この坂崎によって創られたといっても過言ではない。龍馬の逸話の多くは坂崎の虚構であり、のちのベストセラー小説にも影響を与えたようだ。

日本初の坂本龍馬の物語を、まずは楽しんでいただき、興味がわいたなら、坂崎が「龍馬を題材にしたわけ」について調べてほしい。そのとき、あなたは真の坂本龍馬に触れられるにちがいない。

■コミック版 日本の歴史EX01『坂本龍馬 エピソード・ゼロ』

監修：加来耕三／原作：静霞薫

画：上田久治

発売日：2025年11月7日

定価：1,760円(税込)