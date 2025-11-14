小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は、「noicomi COMICS」の新刊を2025年11月14日(金)に発売する。

■『お嬢の愛は俺のもの 1巻』

作画：小森りんご／原作：Neno

価格：759円(本体690円＋税10％)

【あらすじ】

「あんまり隙があると、俺がお嬢を食いますよ」鷹樹組組長──いわゆる“ヤクザ”の長を祖父に持つ茉白(ましろ)は、縁が切れているとはいえ、その事情のせいでいつもひとりぼっち。だけど唯一、ボディガードとして常にそばにいてくれる碧に片想いをしている。碧にはぐらかされてばかりの茉白だけど、碧とともに家から遠い高校に入学。念願だったフツーの高校生活を送れることに！しかし、世間知らずゆえに隙の多い茉白。見かねた碧が「あんまり隙があると、俺がお嬢を食いますよ」と突然迫ってきて──!? 組長の孫娘×幼なじみボディガードのキケンな恋、始まる──

■『推しがとなりで寝てまして 2巻』

作画：青井よる／原作：雨乃めこ

価格：792円(本体720円＋税10％)

【あらすじ】

「…もっと意識してよ」織（おり）に「好きな子に触れる時の練習」を頼まれた初花(ういか)。練習相手のはずなのに、触れる手つきや発する言葉はまるで“好きな子”に向けられているかのように甘く優しくて…。自分の気持ちを整理しきれない初花は織への接し方が分からなくなってしまう。そんななかで迎えた文化祭。すれ違う2人の関係はある人物の登場をきっかけに大きく動き出して──。

■『甘すぎてずるいキミの溺愛。 3巻』

作画：南谷郁／原作：みゅーな

価格：781円(本体710円＋税10％)

【あらすじ】

「離す気なんて さらさらないから」たくさんすれ違った千湖(ちこ)と尊(みこと)だったけれど、ついに想いが通じ合い、2人は付き合うことに…！幸せすぎてどうにかなりそうな千湖を待っていたのは、尊の甘すぎる独占欲で!?文化祭や甘いクリスマスデートなどなど、イベントが目白押しで2人の愛は一層深まるばかりです。そしてラスト、ついに2人は×××──!?極上に甘いラブストーリー、ついに完結!!