こんにちは! 大阪在住、おかん管理栄養士の谷岡です。

毎日忙しいですね。年末にかけてこれ以上忙しくなるなんて、ゾッとします……。そうすると、手を抜きがちになることの一つが「自分の食事」。時間がない朝や仕事の合間、外出先でサッと食事を済ませたいとき、栄養バランスが気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は前々から気になっていた“あの冷食”を試してみようと思います。

谷岡友梨 たにおかゆり 管理栄養士として保育園で勤務後、クリニックにて栄養指導等にも携わる。現在は栄養相談や離乳食のレシピ開発、記事執筆などを行う。 この著者の記事一覧はこちら

忙しい人の味方になる「新時代おにぎり」!?

SNSなどでもでよく見かける、話題の「完全メシ」(さすが日清、刺さるネーミング)ですが、その中でも管理栄養士の私が特に気になっていたのが、冷凍おにぎりです。

「冷凍完全メシ DELI おにぎり」は、日本人の食事摂取基準(2020年版)をベースにたんぱく質・脂質・炭水化物に加え、ビタミン・ミネラル・食物繊維など33種類の栄養をバランスよく配合した完全メシシリーズのおにぎり。

普段食べるおにぎりは炭水化物がメインで、具材に鮭やツナなどを加えても量が少なく、たんぱく質やビタミン、ミネラルが不足しがち……。一方、「冷凍完全メシ DELI おにぎり」なら不足しやすい栄養素もまとめて補えるってことですね。

ツナマヨ味 五目ごはんの栄養成分表示

そして、いくら栄養バランスが良くても、めんどくさいと続かないですよね。その点、このおにぎりは1個あたり100gの個包装。ひとつ皿に載せてー、ラップをかけてー……の手間がないんです。これ、地味にありがたくないですか?

そして、「ほぐし鮭と大葉」「紀州産梅と蒸し鶏」「ツナマヨ味 五目ごはん」など、なんともセンスがいい全6種類の味をラインナップ。毎日冷凍庫を開けて選ぶ楽しみもありそう!

実際に食べて感じた! 3つのおすすめポイント

それでは、食事をゆっくりとる余裕がない毎日を送っている私が「冷凍完全メシ DELI おにぎり」を実際に食べてみて感じた「これ、いいわ」と思えた3つのポイントをお伝えしましょう。

その1. 怒涛の朝こそ必要! 1日のための栄養チャージ

ワーママにとって、忙しい毎日を乗り切るには体力が勝負。本当は朝ごはんでエネルギーをチャージしたいけれど、現実は子どものご飯や保育園の準備に精一杯で、自分の朝食は食パン1枚……なんて日がほとんどでした。つら……。

この日は自分の朝食に「紀州産梅と蒸し鶏」を使って用意することに。

おにぎりをレンチンしながら、インスタントコーヒーも用意して朝食の準備完了!

「紀州産梅と蒸し鶏」は、プチプチとしたご飯の真ん中にある梅がほどよいアクセントになってさっぱりとした味わいが特徴的。いまいち食欲がない朝でもスッと食べられるし(なんなら食べてるうちに食欲がわいてきてもう1個食べたくなってるし)、おにぎり片手に朝やるべきタスクをこなせるので、忙しいタイミングの時間を効率よく過ごせるメリットも! ほんと、朝においしいお米料理食べると、気分があがりますね。

その2. 職場でパパッといい感じのご飯が食べられる

仕事の日はお弁当を持って行くことが多いけれど、朝起きられない日はついコンビニのパスタやカップ麺に頼りがちの私。コンビニ飯は手軽で美味しいから助かる! ……だけど、どうしても栄養の偏りが気になっていました(なにせ、管理栄養士ですから)。

出勤前に「ツナマヨ味 五目ごはん」と「ほぐし鮭と大葉」をレンチンしてから職場に持っていくことに。

昼食を用意するのにかかった時間はたったの3分! 同時に温められるのもありがたいです。なお、600Wで1個だと1分30秒、2個で3分、3個でも4分30秒加熱完了です。朝の準備の最中は、レンチン後そのままレンジ内に放っておいたんですが、「加熱後、3分ほど庫内で蒸らしていただくことで、よりふっくらした食感をお楽しみいただけます」とのこと。まさかの正解だった!

そして昼休憩に実際に食べてみると……。

!!

「ツナマヨ味 五目ごはん」は味がしっかり付いていて絶品。しみる～! 真ん中にツナマヨが入っているので、途中で味や食感が変わるのもうれしい。「ほぐし鮭と大葉」はもち麦のプチプチ食感と鮭や大葉の風味が感じられて、ああ美味しい! だしの味わいが効いていて「これ、うちの娘も好きなやつ」と思いました。大阪人はだしにこだわりますからね。

個包装になっているからラップで包む必要がなく、外出時の持ち歩きにも便利。簡単に用意できるし片手でパパッと食べられるので、朝のお弁当作りの負担軽減&仕事合間の休憩時間を確保できました!

3. 子どものおやつにもいい

我が家の4歳娘のおやつは、手軽に渡せて子どもが喜ぶ市販のお菓子に頼りがち。本来、子どものおやつは「第4の食事」としてバランスのいい軽食を与えるのがいいとわかってはいるものの、なかなか用意できないのが現実ですよね……。

そこで、子どものお昼寝後のおやつに「ツナマヨ味 五目ごはん」を渡してみると……。

市販のお菓子じゃないことにはじめは不満そうでしたが、普段おやつに出てこないおにぎりには「美味しいの?」と興味津々。

「真ん中にツナマヨが入ってるよ」と声をかけると、ツナマヨを探すようにバクバクに食べ始めて、あっという間に完食。おおー!

個包装になっているので手も汚れないし、食べてる最中もこぼれにくいので子どもにも食べさせられる。母としては、市販のお菓子をあげるたびに「甘いものばっかりで大丈夫かな……?」と少し罪悪感があったので、本当にうれしかったです。

なお、公式HPによると、「Q.子どもにも食べさせていいの?」「A.一般的な食事より、栄養バランスが整っているからオススメです。なお、18歳から64歳の方を対象にした栄養設計基準(登録番号T-001)を満たす製品として最適化栄養食の認証を得ています。」とのこと。

いろんなシーンで活用できるからこそ、冷凍庫に常備したい一品

「冷凍完全メシ DELI おにぎり」は手軽に栄養バランスのいい食事を用意できるだけでなく、味もとっても美味しいおにぎりでした。パッと見た感じでは小さく感じるおにぎりですが、食べてみるともち麦やごまのプチプチ食感が強く、よく噛んで食べる必要があるので食べ応えも十分。

忙しい毎日を送る中でも栄養バランスを考えたいと感じている人におすすめです。個包装タイプのおにぎりはさまざまなシーンで活躍できるので、ぜひ試してみてくださいね。