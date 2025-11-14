＜応募〆: 2025/11/28＞【1組2名様】映画館で伝説LIVEを体感！「中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション2」鑑賞券をプレゼント
「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2」プレゼント企画
私たちが生きるこの時代には、中島みゆきの、歌がある—— 2026年1月2日(金)、中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2が全国の映画館で公開決定！
■“魂を震わす歌声”×“映画館の臨場感”で心にご褒美
「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2」は、2022〜2024年に公開された劇場版3作品を一挙上映する特別企画。
「地上の星」「糸」「空と君のあいだに」「時代」「ファイト！」「銀の龍の背に乗って」「宙 船(そらふね)」「浅い眠り」「旅人の歌」「誕生」「ヘッドライト・テールライト」「麦の唄」「俱(とも)に」など、中島みゆきの名曲が、5.1chサラウンドの迫力で映画館のスクリーンに甦ります。
まるで最前列にいるような臨場感で、観る者の心を震わせるライブ体験をぜひ映画館で。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2」劇場鑑賞券（ムビチケカード）を1組2名様にプレゼントいたします！
中島みゆきの歌が紡ぐ、時代を超えたメッセージと感動を、この機会にぜひ体感してください。
プレゼント内容
「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション 2」ムビチケカード
|1組2名様
|前売:3,000 円(税込)
当日:3,300 円(税込)
|公開劇場：2026年1月2日(金)全国映画館にてロードショー
※前売券は発売中！
※ムビチケ1枚につき「中島みゆき 劇場版 LIVE セレクション2」上映 3 作品の中から1作品のご鑑賞が可能です
「2025マイナビニュース読者プレゼント11月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
(配給:ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス) ©2026YAMAHA MUSIC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.