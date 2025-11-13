バンダイスピリッツは、「超合金 LABUBU」を発表した。11月14～16日に東京・秋葉原で開催するイベント「TAMASHII NATION 2025」(入場無料)のベルサール秋葉原 1F会場にて展示する予定だ。
「LABUBU」は香港在住のアーティストKasing Lung氏がデザインした、中国発のデザイナーズトイブランド「POP MART」のキャラクター。今回、バンダイスピリッツのダイキャストを使用した玩具シリーズ「超合金」より発売される。
❤❤「超合金 LABUBU」登場❤❤— 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@tfeatures) November 13, 2025
11/14-16開催イベント『TAMASHII NATION 2025』（入場無料）のベルサール秋葉原 1F会場にて展示予定です！
📌イベント情報https://t.co/MIitZwLUmk#tchogokin <a href="https://twitter.com/hashtag/LABUBU?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#LABUBU #POPMART #TheMonsters #魂ネイション2025 #tn2025 pic.twitter.com/mru2odiVi5
(C)POP MART.