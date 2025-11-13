バンダイスピリッツは、「超合金 LABUBU」を発表した。11月14～16日に東京・秋葉原で開催するイベント「TAMASHII NATION 2025」(入場無料)のベルサール秋葉原 1F会場にて展示する予定だ。

    「超合金 LABUBU」

「LABUBU」は香港在住のアーティストKasing Lung氏がデザインした、中国発のデザイナーズトイブランド「POP MART」のキャラクター。今回、バンダイスピリッツのダイキャストを使用した玩具シリーズ「超合金」より発売される。

(C)POP MART.