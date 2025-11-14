青山商事グループのグローブがマシンピラティス「ウィークル」を運営するノビテルとFC契約を締結、FC１号「ウィークル ららぽーと横浜店」を12月1日(月)にグランドオープンすると発表した。

目標は5年で50店舗!ウェルネス分野の新たなFC事業

これまでグローブは、「エニタイムフィットネス」で会員制ビジネスや運営体制のノウハウを蓄積しながら着実にウェルネス事業を展開してきた。一方で、「事業拡大のスピード感という意味では、物足りなさを感じていた」(管理部長の橋本光司さん)という。

グローブ 管理部長の橋本光司さん

そうした中で持ち上がったのが、「ウィークル」のフランチャイズへの加盟だ。橋本さんは、「ウィークル」と「エニタイムフィットネス」はビジネスモデルの親和性が非常に高い半面、ターゲットとする顧客層が異なると分析する。

グローブからすれば、これまで蓄積したノウハウを活かしながら新たなターゲット層へのアプローチが可能になることで、スピード感を加速しながらウェルネス事業の拡大に期待できるというわけだ。

今後は「ウィークル」を年間10店舗ペースで出店し、最初の5年で50店舗を目標にする。出店エリアについては、首都圏から徐々に店舗数を増やしながら、やがては全国展開していく計画だ。

独自のマシンを使った筋トレ&ストレッチ

グローブがFC加盟した「ウィークル」は、鍛えると整えるを両立したマシンピラティス専門スタジオだ。

特徴としては、「独自のピラティス&ストレッチマシン」「1回30分の中でマシンを順番に使うサーキットスタイル」「予約と着替えが不要」「エクササイズ強度は調整可能で、運動初心者でも気軽に利用できる」などが挙げられる。

ノビテル ウィークル事業責任者の古田麻美さん

加えて、ノビテルでウィークル事業責任者を務める古田麻美さんによれば、「トレーナー1名に対して最大2〜3人を指導するセミパーソナル形式を採用し、一人一人の体と気持ちに寄り添います。また、通い放題のプランを用意することで、日常的に運動を続けやすい環境を提供しています」とのことだ。

では、実際に「ウィークル」で使用されるマシンピラティスとはどんなものなので、どんな運動を行うのか。「ウィークル 横浜ららぽーと店」でチェックしていきたい。

店内に配されるマシンは「リフォーマー」「チェア」「スムースショルダーブレイズ」「スムースヒップジョイント」「ビューティフルバック」の5つ。

「リフォーマー」はベッド型のピラティスマシンだ。体の設置面積が広いので安定性が高く、バネを変更することでエクササイズの強度も調整可能。初心者でも安心して使用できる。

「チェア」は体幹の安定を基盤とし、上肢と下肢の運動が主なエクササイズとなる。立位で下肢の動きを調整するエクササイズも多く、アスリートの強化エクササイズにも活用されるとのこと。

チェア

チェア

「スムースショルダーブレイズ」は、肩や首回りのコリの原因にもなる肩甲骨を柔軟にするマシンだ。上部の取っ手を下に引くだけのシンプルな構造だが、肩甲骨が固まってしまっているとこれが意外と難しいそう。

「スムースヒップジョイント」は、股関節を柔軟にする開脚マシンだ。負荷はほとんどないが、股関節からしっかりと曲げ回すことで、腰痛や膝の痛みの低減に期待できるそう。

「ビューティフルバック」は、背筋を伸ばすストレッチマシン。マシンに座って鍋をかき混ぜるような動きで、筋力を必要としない。普段なかなか伸ばさない筋肉なので、やってみると背中の筋肉がしっかりと伸びる感覚が得られる。

先着200名を対象にお得なキャンペーンを実施

「ウィークル ららぽーと横浜店」で、用意される料金プランは「シンプル」「ベーシック」「プログレス」の3つだ。

「シンプル」は月に4回までの利用で月額9,680円、「ベーシック」は時間や回数に制限がなく1万2,980円、「プログレス」は他店舗の利用も可能になって1万6,280円となる。

なお、「ウィークル ららぽーと横浜店」ではプレオープン当日の11月15日(土)から30日(日)までの期間、先着200名を対象に「“超”先行入会キャンペーン」を実施する。

キャンペーンでは、「入会翌月の会費が0円」のほか、「毎月の会費が永久1,000円引き」「入会金1万円&事務手数料5,000が無料(当日入会に限る)」になる。

このお得なキャンペーンを利用して、運動習慣をはじめてみてはいかがだろうか？