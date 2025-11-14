弘前観光プロモーション実行委員会は11月14日～16日、「第13回弘前ねぷた浅草まつり」を東京都浅草のまるごとにっぽん前広場で開催する。

弘前ねぷた浅草まつり

11月15日・16日は、弘前ねぷたとお囃子が浅草寺周辺を巡行する(各日13時30分～、16時30分～)。

巡行ルート1

巡行ルート2

メイン会場では、弘前ねぷたの展示や、弘前りんごをはじめとする特産品販売なども実施する。