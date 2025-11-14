元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で10月31日に公開された動画に出演。2026年のWBCでメインキャッチャーに推したい選手を明かした。

谷繁元信氏

「僕はやっぱり坂本誠志郎じゃないかなと思います」

ニッポン放送の煙山光紀アナウンサーから「次のWBC、キャッチャーも変わり目になると思うんですね。今選ぶとしたら、谷繁さんなら……メインキャッチャーという言い方をあえてしますが、誰の名前が思い浮かびますか?」と質問され、谷繁氏は「キャッチャーとしての安定感を考えた場合、僕はやっぱり坂本誠志郎じゃないかなと思います」と回答。

続けて、谷繁氏は「DHも使えますし、打つのは8人で打ってくれと。坂本はとにかくディフェンス、キャッチャーとしてしっかりやってくれればいいんじゃないかというふうに考えると、坂本かなと思います」と、名前を挙げた理由を説明した。

また、煙山アナウンサーが「一番の良さは安定感ですか?」と尋ねると、谷繁氏は「安定感ですね」と即答。「キャッチング、スローイング、ブロッキング、キャッチャーとしての能力。そういうことを考えたときに、坂本かなと思います」と太鼓判を押していた。