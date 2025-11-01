元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で10月26日に公開された動画に出演。落合博満氏と佐々木主浩氏との対戦を振り返った。

谷繁元信氏

「フォークをカーブだと思って」

この動画では、谷繁氏がキャッチャーとして対戦したバッターで、「毎回抑えるのが大変だった」「すごいな」と思った選手についてトーク。その中で、谷繁氏は「僕たちの同世代より少し上でいうと、やっぱり落合さんかな」と落合博満氏の名前をあげ、「この人にとって、ヒットを打つのは簡単なんだなというふうに感じてました」と明かした。

また、ニッポン放送の煙山光紀アナウンサーが、「(谷繁氏がバッテリーを組んだ)佐々木主浩さん対落合博満さんっていうのは?」と水を向けると、谷繁氏は「よく打たれてましたね」と回想。

続けて、その理由を問われた谷繁氏は、「聞いたら、フォークをフォークだと思ってなかったらしいんですよ」「フォークをカーブだと思って、打ってたらしいです。フォークと思うから振りにいくんで、カーブと思って、その軌道に合わせれば、打てるんじゃないですか?」と説明しながらも、「分からないです、すごい人の考えは(笑)」と締めくくって、大笑いしていた。