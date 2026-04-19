日本ハム vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs 西武
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-日本ハム3勝（4/18 西武3-5日本ハム (日本ハム)、4/17 西武5-3日本ハム (西武)、9/26 日本ハム8-5西武 (日本ハム)、9/25 日本ハム4-5西武 (西武)、9/15 西武5-12日本ハム (日本ハム)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5