バンダイ カード事業部は、『ONE PIECE』の世界観を体感できる本格トレーディングカードゲーム「ONE PIECEカードゲーム」の新ブースターパック「蒼海の七傑【OP-14】」が11月22日に発売されることに先駆け、神木隆之介、山田裕貴、山田杏奈の3人がそれぞれ出演する最新CM『王下七武海だれ選ぶ? カミキ/ユウキ/アンナの推し篇』を11月16日より全国で放映開始する。今回のCMは、普段の“ワンピカードの会”とは雰囲気を変えて3人それぞれにフォーカスした構成で、『ONE PIECE』ファンとしての “ワクワク”や“競い合う楽しさ”を自然なリアクションで映し出している。

ミホーク、クロコダイル、ハンコック…、3人がそれぞれの推しキャラクターを自然な表情で熱弁!

TVCMでは、今回発売するブースターパック「蒼海の七傑【OP-14】」のテーマに合わせ、神木隆之介、山田裕貴、山田杏奈の3名が、“王下七武海”の推しキャラクターについてそれぞれ熱く語る。

神木は“ミホーク”を選び、「ゾロ」カードとの相性に触れながら、原作での関係性がカードでもしっかりと再現されている点を熱いまなざしでコメント。山田裕貴は“クロコダイル”を挙げ、興奮気味で彼の織りなす「技」の動きを身振り手振りで再現し、思わず少年の心があふれ出るような表情を見せる。山田杏奈は“ハンコック”を選び、九蛇海賊団の豊富な収録キャラクターに触れながら、新たなブースターパックの魅力をにこやかに紹介。

3人それぞれの作品愛がにじむ自然体の表情や、思わず共感してしまう熱量たっぷりのコメント、そして『ONE PIECE』ファンならではの視点が光るリアクションに注目したい。