元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で9日に公開された動画に出演。自身の引退セレモニーでの稲葉篤紀氏の“ある行動”に「あれアカンで」とツッコミを入れた。

中田翔氏

稲葉篤紀氏の号泣にツッコミ

引退セレモニーで花束贈呈の際にサプライズ登場した栗山英樹氏と稲葉篤紀氏との再会について、中田氏は「いや、もう感情爆発よね。制御できなかった自分では」と当時の胸中を告白。そして、「俺より稲葉さんのほうが泣いてるから。あれアカンで、稲葉さんホンマに(笑)」とツッコミを入れ、当日の光景を振り返っていく。

観客の歓声や大型モニターに映し出される映像を見ながら、「いろんなことがフラッシュバックしてくる」なかで、花束を手に現れた栗山氏からは「俺はまだ認めてねえぞ。俺とお前の付き合いはこれからだからな」と声をかけられたという中田氏。

続けて、「そう言ってくれて、『はい、はい』って言うしかない。『ありがとうございます』って(稲葉さんのほうを)チラッて見たら、俺より泣いてるじゃん。『めちゃくちゃ泣いてる稲葉さん!』と思いながら(笑)」と、思い出し笑いを浮かべた。

その上で、中田氏は「すんごい顔くしゃくしゃにして、稲葉さん泣いてた」「稲葉さんの性格の良さがもうじみ出てるわけじゃん」としみじみと語り、稲葉氏とのやり取りについては「なんとなくしか覚えてない。お互いに泣きすぎて」「マイクつけてたらヤバかったと思うよ」と打ち明けていた。