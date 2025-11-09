元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で1日に公開された動画に出演。大阪桐蔭高校に入学して衝撃を受けたバッターを明かした。

中田翔氏

「辻内(崇伸)さんは球が速かったけど…」

杉谷拳士氏から「(大阪桐蔭に)入ってみて、どう思いましたか? 今までずっとトップで走ってきて、パッと入った瞬間に、平田(良介)さんと辻内(崇伸)さん」「どう思いました?」と聞かれ、中田氏は「いや、別にすぐに抜けるなと思ったよ」と即答。

「本当ですか!?」と驚く杉谷氏に対し、中田氏は「辻内さんは球が速かったけど、俺も頑張ったら、これくらいすぐに投げられるでしょって思ってた」と振り返った。

平田良介に衝撃「バケモンみたいなバッターおる」

その一方で、中田氏は「俺の中で衝撃を受けたのは平田さんのほうやな。練習でも、場外にバコバコ打ってたから」と回想。

さらに、「平田さんって、ガタイこんなん(すごく大きい)じゃん? 高校の時から変わってないのよ、あのガタイ」「衝撃をすごい受けて。え、バケモンみたいなバッターおると思って」と続けながら、「打つほうは半信半疑。その時は投げるほうがメインやから。俺は投げるほうでプロに行くものやと思ってたから」と説明していた。