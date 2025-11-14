青山商事は、「スーツスクエア」のレディーススタイルの15mm幅モデルから、収納しやすく便利なホルダーを付けた新モデルを発売した。

ベルトはコーディネートにメリハリをつけられるアイテムとして人気がある一方、奥に収納したベルトが取り出しにくいという悩みも指摘されていた。そこで今回、「スーツスクエア」で約9割の顧客に選ばれる15mm幅のベルトに、収納しやすく便利なホルダーを付けた新モデルを発売した。

このホルダーは、フックに掛けて収納する際、後ろに掛かっていても取り出しやすいよう、ボタンで開閉できるほか、ハンガーにボールチェーンをかけられる。そのため、取り出しが面倒に感じる奥のベルトも簡単に取り出せるほか、バックルの傷も防止する仕様となっている。

さまざまな収納方法が可能に



また、ベルトをまとめてホルダー部分で本体を留めることで、ぶら下げない収納方法も可能になる。

また、同モデルは、滑らかな手触りの合成皮革を採用し、バックルは色味を抑えたゴールドのスクエア型を選定。ビジネスシーンでも使いやすいデザインに仕上がった。なお、ベルト穴をあける工具がなくとも自宅でサイズ調整ができる。

カラーは、ブラック、ブラウン、ライトブラウンの3色展開で、価格は4,389円。スーツスクエア全店、および公式オンラインストアで販売している。