乃木坂46賀喜遥香「一つひとつの活動をすべて大切にしていきたい」40枚目シングル「ビリヤニ」への思いを語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月6日（木）の放送では、11月26日（水）にリリースされる40枚目のシングル「ビリヤニ」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「40枚目シングルのティザーとタイトルが発表されましたね！『ネーブルオレンジ』のMVでも思ったのですが、遥香先生はピンクも似合いますね！ ちなみに、タイトルの『ビリヤニ』が分からなくて調べてみたら、インド料理の名前らしいですね！ タイトルからは曲が想像つかないですし、インドが関係あるのかも楽しみです。とりあえず、ビリヤニを食べてみようと思います」（滋賀県 27歳）

◆「ビリヤニ」って何だろう？

賀喜：40枚目のシングル「ビリヤニ」が11月26日（水）にリリースされます。もう今月ですね！ 今回はダブルセンターで、6期生の瀬戸口心月ちゃんと矢田萌華ちゃんがセンターを務めてくれる楽曲になります！

私も、タイトルを聞いたときに「ビリヤニ？ 何だろう？ 聞いたことがないな」と思って。だから、私も調べて最近ビリヤニを食べました！ やっぱり、歌わせていただく身だし、食べておいたほうがいいかなと思って（笑）。外食をあまりしないもので馴染みがなかったんですけど、インド料理屋さんとかにある炊き込みご飯みたいな、ピラフみたいな感じの料理で、ちょっとスパイシーというか。

多分、国や地域によっても味が違うと思っていて、私が食べたビリヤニは焼きサバが乗っていたんです。“これ……どこの国のビリヤニだろう？”って思いながら食べていました（笑）。でも、おいしかった！ ぜひ皆さんも食べてみてほしいです。

改めて、この曲は6期生の2人がセンターを務めてくれていますが、本当に2人ともすごく頑張ってくれていて、私たちも「2人を支えないとな」っていう思いと、（久保）史緒里ちゃんの最後のシングルなので、一つひとつの活動をすべて大切にしていきたいなって、そういう気持ちで過ごしています。「ビリヤニ」をよろしくお願いします！

