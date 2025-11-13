あの俳優に似ていると言われていた18歳当時の写真を公開　小泉萌香「当時のニックネーム…」

ABEMAのアニメ/ポップカルチャー情報番組『SHIBUYA ANIME BASE(#シブアニ)』(毎週金曜21:00〜22:00)#66が7日、配信された。

『SHIBUYA ANIME BASE(#シブアニ)』場面カット

当時のニックネームは「神木ちゃん」

「私のアニメ履歴書」のコーナーでは、ゲスト・小泉萌香のアニメ遍歴を履歴書形式で深掘り。16歳でアニメ『絶園のテンペスト』の主人公・滝川吉野の髪型を真似していたという小泉。「ビジュが好きだったんですよ。とにかく!」といい、「当時はなんでも(アニメの)1話を見ていたらこの子ビジュ好きかも……と思った」と振り返り、当時のお宝写真も公開された。

小泉は17歳のときに『チェインクロニクル』で声優に興味を持ったそうで、18歳で役者を志し、大学で演技を学ぶ。さらに大学1年生の夏休みには事務所のオーディションでグランプリを獲得。当時の写真が公開となり、小泉は「(当時)神木隆之介さんに似ているって言われていたので、当時のニックネーム『神木ちゃん』だったんですよ」と明かした。

