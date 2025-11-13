キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『七十二候ノ国の後宮薬膳医 ～見習い陶仙女ですが、もふもふ達とお妃様の問題を解決します～1』を2025年11月14日に発売する。

■『七十二候ノ国の後宮薬膳医 ～見習い陶仙女ですが、もふもふ達とお妃様の問題を解決します～1』

漫画：ハマサキ／原作：江本マシメサ／キャラクター原案：きのこ姫

発売日：2025年11月14日

定価：792円(本体720円+税10％)

もふもふ×グルメ×じれ甘ラブな中華風後宮ファンタジー開幕！

『俺の、妻になってもらう』

【単行本限定】

カバー下描き下ろし漫画収録

「金ちゃんとの出会い」

現在、第1話、第2話がコミックブリーゼにて無料公開中。

“陶器”の声を聞くことができる、見習い陶仙女・桜桃香(おうとうか)。

一人前の仙女になるための修行として、人間界で食堂を営んでいたがある日店が焼失し借金の危機に！

ピンチな桃香を救ったのは、食堂の常連客で後宮に仕える謎の美青年、陽伊鞘(よういさや)。

そんな彼から『4人の後宮妃の病を治してほしい』という依頼を受ける。

陶器の声を聞く力と美味しい料理の腕を武器に、後宮の闇へ挑む桃香。

しかし、後宮に出入りするための条件は伊鞘との契約結婚で──！？





(C)ハマサキ(C)Mashimesa Emoto(C)きのこ姫／キルタイムコミュニケーション