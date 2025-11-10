白泉社は、『ヤングアニマルZERO』12/1号を2025年11月8日(土)に発売。待望のコミックス2巻が発売直前の「モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件」が表紙を飾っている。

■『ヤングアニマルZERO』12/1号

発売日：2025年11月8日(土)発売

判型：B5判

定価：850円(税込)

※『ヤングアニマルZERO』は奇数月9日発売

■新連載「二月に殺して桜に埋める」(鳥トマト)が巻頭カラーで登場

毒親VS毒娘による人生を賭けた受験バトル♪

■累計70万部突破！「ドカ食いダイスキもちづきさん」(まるよのかもめ)最新話掲載

食欲の秋が…狂(くる)。コミックス最新3巻は11月28日(金)発売。

●「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」3巻

著者：まるよのかもめ

シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

定価：759円(本体690円＋税10％)

発売日：2025年11月28日

《コミックス限定・描き下ろしエピソード》も収録!!!

望月美琴、21歳・営業事務！

おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……《ドカ食い》!?!?

【寿司】【牛丼】【麻婆チャーハン】【そうめん】【カラオケ飯】…

腹ペコ乙女はバクバク食べる♪ 油分・塩分・ハイな気分♪

SNSで毎月トレンド入り、バズりもカロリーもノン・ストップ！

各種マンガ賞も喰らいまくり、限界突破の禁断グルメ・ギャグ第3巻★

■「数学ゴールデン」(藏丸竜彦)がカラーつきで登場！待望のコミックス最新8巻は12月25日(木)発売予定

机の上での極限競争！圧倒的熱量で描く数学青春ドラマ！

●最終回3作品

■「妖刀に魅入られしスケルトン ～迷宮を支配し、無敵の軍勢を率いる《最強》の剣魔王～」(漫画／鶴岡伸寿、原作／銀翼のぞみ)

一挙2話掲載！最も過酷な戦い…！コピーされた己との戦いが今始まる――

■「ラプソディ・イン・レッド」(あみだむく)

この音は、海も空もこえる――。青春クラシック音楽譚、最後の演奏へ。最終5巻は12月25日(木)発売予定。

■「北欧ふたりぐらし」(だたろう)

のんびりゆったり、二人と一匹の暮らしはこれからも続きます。最終5巻は12月25日(木)発売予定。