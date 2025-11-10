新潮社は、2025年11月8日(土)、3作品同時に第1巻を発売した「コミックバンチKai」に連載中の歴史漫画『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』『シンデレラの反乱』『三日月の国 オスマン千夜一夜』の刊行を記念した「コミックバンチKai歴史漫画フェア」を書店店頭で開催している。

フェア対象のコミックス2冊購入ごとに1部、総勢9名の漫画家が描き下ろす漫画小冊子をプレゼント。対象作品は最新コミックスだけでなく、既刊の歴史漫画も含まれている。

【フェア対象作品】

・三国志凶漢伝 暴喰の董卓1.(杉山惇氏)

・シンデレラの反乱1.(大西巷一)

・三日月の国 オスマン千夜一夜1.(桃山あおい)

・電波のとどく時空にいます1.2.(今村翠)

・徳川埋蔵金はアメリカにござる1.～3.(大柿ロクロウ)

・最後のレストラン Dante1.～3.(藤栄道彦)

・売国機関1.～12.(カルロ・ゼン／品 佳直)

・傾国の仕立て屋 ローズ・ベルタン1.～10.(磯見仁月)

・応天の門1.～20.(灰原薬)

【応募方法】 フェア対象の作品のコミックス2冊を1つの書店で同時購入し、購入時のレシートとコミックス2冊の表紙を撮影した画像を用意。いただき、バンチKai歴史漫画フェア回答フォームに従って応募する。

【応募期間】

2025年11月8日(土)～2026年1月7日(水)

・上記期間中に購入したコミックスが対象。

・フェア対象作品であれば、コミックス2冊はどのような組み合わせでもよい。

・レシートの記載で、購入がフェア期間中であることと、対象作品が購入されていること(作品タイトルかISBNコード＜コミックス裏面にある978から始まる13桁の数字＞があること)が確認できれば、他の商品が含まれているレシートでも応募可能。

・小冊子のプレゼントは対象コミックス2冊につき1部となり(例：4冊なら2部、6冊なら3部)、4冊以上で応募する際は、レシートと購入した点数の表紙の画像を用意する。

・同一レシートで複数回応募するなどの不正があった場合、すべての応募が無効となる。

・ネットショップで購入した書籍も対象。商品名かISBNコードと日付が分かる明細書などの表示と共に、表紙を撮影して画像を用意する。

・電子書籍は対象外。

■『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』1巻

著者：杉山惇氏

発売日：2025年11月8日

造本：コミック

定価：770円(税込)

■『シンデレラの反乱』1巻

著者：大西巷一

発売日：2025年11月8日

造本：コミック

定価：902円(税込)

■『三日月の国 オスマン千夜一夜』1巻

著者：桃山あおい

発売日：2025年11月8日

造本：コミック

定価：792円(税込)