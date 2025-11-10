新潮社は、2025年11月8日(土)、3作品同時に第1巻を発売した「コミックバンチKai」に連載中の歴史漫画『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』『シンデレラの反乱』『三日月の国 オスマン千夜一夜』の刊行を記念した「コミックバンチKai歴史漫画フェア」を書店店頭で開催している。
フェア対象のコミックス2冊購入ごとに1部、総勢9名の漫画家が描き下ろす漫画小冊子をプレゼント。対象作品は最新コミックスだけでなく、既刊の歴史漫画も含まれている。
【フェア対象作品】
・三国志凶漢伝 暴喰の董卓1.(杉山惇氏)
・シンデレラの反乱1.(大西巷一)
・三日月の国 オスマン千夜一夜1.(桃山あおい)
・電波のとどく時空にいます1.2.(今村翠)
・徳川埋蔵金はアメリカにござる1.～3.(大柿ロクロウ)
・最後のレストラン Dante1.～3.(藤栄道彦)
・売国機関1.～12.(カルロ・ゼン／品 佳直)
・傾国の仕立て屋 ローズ・ベルタン1.～10.(磯見仁月)
・応天の門1.～20.(灰原薬)
【応募方法】 フェア対象の作品のコミックス2冊を1つの書店で同時購入し、購入時のレシートとコミックス2冊の表紙を撮影した画像を用意。いただき、バンチKai歴史漫画フェア回答フォームに従って応募する。
【応募期間】
2025年11月8日(土)～2026年1月7日(水)
・上記期間中に購入したコミックスが対象。
・フェア対象作品であれば、コミックス2冊はどのような組み合わせでもよい。
・レシートの記載で、購入がフェア期間中であることと、対象作品が購入されていること(作品タイトルかISBNコード＜コミックス裏面にある978から始まる13桁の数字＞があること)が確認できれば、他の商品が含まれているレシートでも応募可能。
・小冊子のプレゼントは対象コミックス2冊につき1部となり(例：4冊なら2部、6冊なら3部)、4冊以上で応募する際は、レシートと購入した点数の表紙の画像を用意する。
・同一レシートで複数回応募するなどの不正があった場合、すべての応募が無効となる。
・ネットショップで購入した書籍も対象。商品名かISBNコードと日付が分かる明細書などの表示と共に、表紙を撮影して画像を用意する。
・電子書籍は対象外。
■『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』1巻
著者：杉山惇氏
発売日：2025年11月8日
造本：コミック
定価：770円(税込)
■『シンデレラの反乱』1巻
著者：大西巷一
発売日：2025年11月8日
造本：コミック
定価：902円(税込)
■『三日月の国 オスマン千夜一夜』1巻
著者：桃山あおい
発売日：2025年11月8日
造本：コミック
定価：792円(税込)