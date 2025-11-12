吉備津神社は11月21日から、国宝 本殿・拝殿の再建600年を奉祝し、光の演出によるライトアップを開始する。

吉備津神社ライトアップイメージパース

同社には、桃太郎のもととも云われる温羅退治の話が伝わっている。本殿・拝殿は国宝で、「吉備津造り」と称される独自の建築様式を今に伝えている。

11月21日の18時には、点灯式を開催し、この日限りの特別演出プログラムを実施する。照明演出は、東京タワー・姫路城・エッフェル塔など、世界の名建築を彩ってきた照明デザインの第一人者・石井幹子(いしい もとこ)氏が手がける。