緑内障は日本における中途失明原因の上位を占める病気です。しかし自覚症状がほとんどなく、「見えているから大丈夫」と思っている間に進行するケースもあります。なぜこの病気は発見が遅れやすく、視機能の低下につながることがあるのか。その理由を整理します。

「見えているから大丈夫」と思ってしまう

目の病気は視力に影響するものだけではありません。見えている範囲、すなわち視野に影響するものもあります。

視力ではなく「視野」が欠ける病気

緑内障は、ゆっくりと視野が欠けていく病気です。視力検査で問題がなく、痛みや違和感もなければ、目の病気を疑うことは少ないでしょう。しかし、視力が保たれていても、気づかないうちに視野が狭くなっていることがあります。

日本では、40歳以上の約20人に1人がかかるとされる身近な病気で、誰にでも起こりうるといわれています。

両目で見ていると異変に気づきにくい

「視野が欠ける」とは、視界の一部が見えていない状態です。私たちは普段、左右の目で互いに補いながら見ているため、片方の目に異常があっても気づきにくい特徴があります。

そのため、片目の視野障害が進んでも、もう一方の目で補われ、自覚しにくいことがあります。症状に気づいたときには、ある程度進行している場合も少なくありません。

ゆっくり進行する

緑内障には急激に眼圧が上昇して症状が出るタイプもありますが、多くは自覚症状に乏しく、徐々に進行します。

数年〜十年以上かけて進むことが多い

進行の速さには個人差がありますが、一般的には年単位でゆっくり進行するとされています。

例えば、40代で発症し、治療を受けずに経過した場合、長い年月をかけて視野障害が進み、日常生活に影響が出ることもあります。

変化はごく緩やかなため、自分で異変に気づくのは難しいとされています。

脳が欠けた視野を補ってしまう

人の脳には、見えていない部分を周囲の情報から補完するように感じる働きがあります。そのため、視野に欠けがあっても違和感を覚えにくいことがあります。

片目ずつ見え方を確認することで、違いに気づく場合もあります。

一度失われた視野は元に戻らない

緑内障は、気づかないうちに進行することが多く、いったん失われた視野は回復しないとされています。

神経がダメージを受ける病気

緑内障は、視神経が障害されることで視野が欠けていく病気です。視神経は、目で受け取った情報を脳へ伝える役割を担っています。

この神経線維が徐々に減少することで、その部分に対応する視野が失われていきます。障害が進むと、視力低下や重度の視機能障害に至る場合もあります。

治療は「進行を抑える」ことが目的

緑内障では、失われた視野を回復させる治療は現在のところ確立されていません。そのため、治療の目的は進行を抑えることにあります。

眼圧を下げることは、視神経への負担を軽減し、進行抑制に有効とされています。治療には点眼薬のほか、レーザー治療や手術が行われることもあります。

早期発見・早期治療が、視機能を守るうえで重要です。

視力に問題がなくても定期検査を

緑内障は、日本における中途失明原因の代表的な疾患の一つです。「自覚症状が乏しい」「ゆっくり進行する」「失われた視野が回復しない」といった特徴から、気づいたときには進行していることがあります。

緑内障の発見には、眼底検査に加えて視野検査やOCT(光干渉断層計)などが用いられます。健康診断に含まれていない場合もあるため、必要に応じて眼科で相談するとよいでしょう。加齢とともにリスクが高まるとされているため、定期的な検査を受けることが大切です。

視力に問題がないからと安心せず、目の健康を守るために、日頃から意識していくことが重要です。

緑内障について、眼科の専門医に聞いてみました。

緑内障は一般的に周辺の視野障害から始まります。視力に影響する中心の視野は初期には影響を受けにくく、病態が末期となって初めて視力低下を自覚することもあります。さらに、初期から中期にかけて起こる周辺の視野障害を自覚するのも難しいため、病気の進行に気付かずに重篤化するケースもあります。 そのため、緑内障で重要なのは早期に診断することです。 健康診断で緑内障の疑いを指摘されたら、眼科に受診して診断を受けてください。緑内障初期の段階であれば、その後の治療により生涯見える目を残すことが可能です。健康診断を受けられなかったり、緑内障の疑いを指摘されても眼科を受診されないでいると、治療の開始が遅れ、残せる視野も少なくなります。 次に、緑内障で重要なことは治療を継続することです。 これがなかなかに難しいです。一般的に緑内障治療は進行を遅らせる目的で目薬を使用します。ただ、目薬を差しても見やすくなったり症状が消えたりするわけではありません。そのため、点眼薬の使用を疎かにしてしまったり、通院を自己中断されてしまうこともあります。 まだ診断を受けていない方は、定期的な健康診断を受けてください。すでに緑内障と診断されている方は、治療の継続をお願いします。