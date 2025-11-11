元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で5日に公開された動画に出演。村上宗隆がドジャース入りした場合のポジションを予想した。

村上宗隆

本職である三塁での起用は?

まず大久保氏は、本職である三塁での起用について、マックス・マンシーと比較しながら評価する。

「ライバルがマックス・マンシー選手、正直言います。結論、村上選手の上です」と自身の印象を明かし、「村上選手の守備は、スローイングは30球団の中でも、メジャーリーグトップクラスです。村上選手のスローイングの良さはもうお墨付きです。捕ったらもうアウト。ボールを捕ったら暴投はないっていう素晴らしい送球をします」とスローイングを絶賛。

一方でマンシーについては「正直、守備は得意じゃないと見てます」と辛口評価を下し、三塁では村上が優位と見立てた。

フレディ・フリーマン、キケ・ヘルナンデスの名前を挙げ…

対照的に一塁については、フレディ・フリーマンの存在を理由に「ファーストはフリーマン選手ですね」「この人を外してファーストに村上選手を持っていきますか? フリーマンがケガしてなくてですよ? 絶対外さないです。チームの主柱ですからね。チームの柱の選手ですから」「送球、捕るのも上手で練習もよくしてます」などと語り、村上の一塁定位置獲得は現実的ではないと指摘した。

さらに外野もキケ・ヘルナンデスら有力選手との競争が激しいとしたうえで、「外野に入ってくるのは厳しいだろう」と予想。最もフィットするのはやはり三塁であり、村上がドジャースで起用されるなら「サードのレギュラー候補」としての可能性が高いとの見解を示していた。