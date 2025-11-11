元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で5日に公開された動画に出演。村上宗隆がドジャース入りした場合のポジションを予想した。
本職である三塁での起用は?
まず大久保氏は、本職である三塁での起用について、マックス・マンシーと比較しながら評価する。
「ライバルがマックス・マンシー選手、正直言います。結論、村上選手の上です」と自身の印象を明かし、「村上選手の守備は、スローイングは30球団の中でも、メジャーリーグトップクラスです。村上選手のスローイングの良さはもうお墨付きです。捕ったらもうアウト。ボールを捕ったら暴投はないっていう素晴らしい送球をします」とスローイングを絶賛。
一方でマンシーについては「正直、守備は得意じゃないと見てます」と辛口評価を下し、三塁では村上が優位と見立てた。
フレディ・フリーマン、キケ・ヘルナンデスの名前を挙げ…
対照的に一塁については、フレディ・フリーマンの存在を理由に「ファーストはフリーマン選手ですね」「この人を外してファーストに村上選手を持っていきますか? フリーマンがケガしてなくてですよ? 絶対外さないです。チームの主柱ですからね。チームの柱の選手ですから」「送球、捕るのも上手で練習もよくしてます」などと語り、村上の一塁定位置獲得は現実的ではないと指摘した。
さらに外野もキケ・ヘルナンデスら有力選手との競争が激しいとしたうえで、「外野に入ってくるのは厳しいだろう」と予想。最もフィットするのはやはり三塁であり、村上がドジャースで起用されるなら「サードのレギュラー候補」としての可能性が高いとの見解を示していた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。