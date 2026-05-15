日本ハム vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs 西武
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武3勝-日本ハム2勝（4/30 西武3-2日本ハム (西武)、4/29 西武0-3日本ハム (日本ハム)、4/28 西武2-1日本ハム (西武)、4/19 日本ハム15-3西武 (日本ハム)、4/18 日本ハム3-5西武 (西武)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8