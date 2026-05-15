日本ハム vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs 西武
- 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
- 過去の対戦成績：過去5試合: 西武3勝-日本ハム2勝（4/30 西武3-2日本ハム (西武)、4/29 西武0-3日本ハム (日本ハム)、4/28 西武2-1日本ハム (西武)、4/19 日本ハム15-3西武 (日本ハム)、4/18 日本ハム3-5西武 (西武)）
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|38
|19
|17
|2
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|38
|13
|24
|1
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|38
|23
|15
|0
|.605
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|1
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|3
|4
|日本ハム
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|38
|16
|21
|1
|.432
|6
|6
|ロッテ
|38
|15
|23
|0
|.395
|8