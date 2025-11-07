元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で4日に公開された動画に出演。二岡智宏氏の巨人退団について持論を述べた。

二岡智宏ヘッドの退団に思ったこと

昨季リーグ優勝に輝きながらも、今季は故障者の続出などもあり、レギュラーシーズンを3位で終えた巨人。10月14日にはヘッド兼打撃チーフコーチを務める二岡氏が今季限りで退団することも発表され、大きな話題となった。

一部スポーツ紙では、リーグ優勝と日本一を逃した責任を取ったと報じられているが、デーブ氏は「負けた時には誰かは責任を負わなきゃいけない。これは、当たり前だと僕は思ってるんですね」と前置きしたうえで、「巨人軍は優勝だけが成功とされる球団ですから」「2位も6位も一緒っていうのは、ライオンズなんかもそういう教育でしたからね。同じですよね、ジャイアンツも」とコメント。Aクラスであっても優勝を逃せば評価は厳しくなると指摘した。

さらに、「40億の補強をしたにもかかわらず3位になった」と、昨オフの大型補強の存在を挙げ、「これはもう誰かが責任を取るっていうのがね」と“引責”の必然性に言及。

一方で、阿部慎之助監督が続投となったことについても「監督を変えるということは、これはとんでもないこと。顔を変えるのと一緒ですからね」と、チームの“顔”である指揮官を易々とは動かせない事情を示唆していた。