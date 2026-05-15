巨人 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ4勝-巨人1勝（4/26 ＤｅＮＡ4-1巨人 (ＤｅＮＡ)、4/25 ＤｅＮＡ7-2巨人 (ＤｅＮＡ)、4/24 ＤｅＮＡ1-2巨人 (巨人)、4/5 巨人2-3ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/4 巨人4-8ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 39 24 15 0 .615 -
2 阪神 38 22 15 1 .595 1
3 DeNA 38 19 17 2 .528 3
4 巨人 38 20 18 0 .526 3
5 広島 35 12 21 2 .364 9
6 中日 38 13 24 1 .351 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 38 23 15 0 .605 -
2 西武 40 22 17 1 .564 1
3 ソフトバンク 37 19 18 0 .514 3
4 日本ハム 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 38 16 21 1 .432 6
6 ロッテ 38 15 23 0 .395 8