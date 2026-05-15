阪神 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs 広島
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島1勝-阪神3勝（4/26 広島0-1阪神 (阪神)、4/5 阪神1-2広島 (広島)、4/4 阪神7-5広島 (阪神)、4/3 阪神4-2広島 (阪神)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|39
|24
|15
|0
|.615
|-
|2
|阪神
|38
|22
|15
|1
|.595
|1
|3
|DeNA
|38
|19
|17
|2
|.528
|3
|4
|巨人
|38
|20
|18
|0
|.526
|3
|5
|広島
|35
|12
|21
|2
|.364
|9
|6
|中日
|38
|13
|24
|1
|.351
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|38
|23
|15
|0
|.605
|-
|2
|西武
|40
|22
|17
|1
|.564
|1
|3
|ソフトバンク
|37
|19
|18
|0
|.514
|3
|4
|日本ハム
|41
|20
|21
|0
|.488
|4
|5
|楽天
|38
|16
|21
|1
|.432
|6
|6
|ロッテ
|38
|15
|23
|0
|.395
|8