日本トイザらスは7月18日~8月18日の期間、全国のトイザらス、ベビーザらス店舗(併設型店舗含む)にてサマーセールを開催する。

トイザらス・ベビーザらス夏のサマーセール

人気キャラクターの最新おもちゃをはじめ、家族で楽しめるゲームやプール遊びグッズ、話題の商品など、夏休みに向けたアイテムを多数、特別価格で提供する。

■サマーセール商品一例

「ジュラシック・ワールド」フェア

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』8月8日の公開を記念して、7月11日より「ジュラシック・ワールド」フェアを店内にて開催。「ジュラシック・ワールド」シリーズ公式商品を集積した特設コーナーを展開するほか、7月11日~8月28日の期間「ジュラシック・ワールド」シリーズ公式商品を一回のお会計で税込3,000円以上購入すると、全店先着合計10,000名限定で「特製リフレクターキーホルダー(非売品)」をプレゼントする。

また、7月18日~8月18日の期間、トイザらス スターカード会員限定で「恐竜ハント」ビンゴラリーカードを配布。カードに記載のミッションをクリアした全店先着合計30,000名に、その場で「クーポン付きステッカー」をプレゼントする。(オンラインストアは対象外)

そのほか、8月8日~9月15日の期間、『ジュラシック・ワールド復活の大地』の映画観賞券(デジタル含む)を対象のトイザらスおよびトイザらス・ベビーザらス店舗で提示すると、「ジュラシック・ワールド」シリーズ公式商品を一回のお会計で税込3,000円以上購入の際に使える300円OFFクーポンをプレゼントする(ゲームソフトは対象外)。

(C)2025 Mattel. All Rights Reserved. Jurassic World franchise (C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. Series (C) DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. (C) BANDAI