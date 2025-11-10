歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が10日、都内で会見を行い、婚約を発表した。

中村橋之助と能條愛未

2人は、2021年にミュージカル『ポーの一族』で共演し、その後、橋之助から告白して交際スタート。今年7月にハワイに旅行に行った際に、橋之助がプロポーズしたという。

橋之助は、プロポーズの言葉を聞かれると、「僕は『思い』という言葉が大好きなんですけど、思いを心の中に持って、その思いを実現していく。役に向けてもそうですけど、愛未と共に時間を過ごしていく中で、愛未にいい思いをさせてあげるということが僕にとって一番の幸せになりました。プロポーズの言葉は『これから愛未にたくさんいい思いをさせられる男でいますから、結婚してください』と、シンプルに僕の思いを言葉にして伝えさせていただきました」と明かした。

さらに橋之助は、自身が考える“いい思い”について「愛未の好きなところが、喜んでくれるところなんです。おいしいご飯を食べたらすごくいいリアクションをしてくれたり、ほしいものをプレゼントしたらすごく喜んでくれたり、エゴ的な言い方かもしれないですけど、僕が愛未にいい思いをさせてあげて愛未が喜んでくれている。いい思いをさせるために僕は頑張るというのが力になったので、いいご飯を食べさせてあげたり、いい旅行に連れていってあげたり、いろんないいことをたくさん提供してあげられる男でいたいという思いから、いい思いをさせますと約束しました」と語った。

能條は「『愛未の笑顔を見るために僕は生きているんだよ』と、そういうことを常々言ってくださるんです。本当に毎日彼の温かさに救われています」とのろけ、橋之助は「ちょっと恥ずかしい」と照れた。

一方、能條は橋之助の好きなところについて「たくさんあるんですけど、真っすぐなところ、熱血、正義感、猪突猛進。この言葉は橋之助さんのためにあるのではないかというほどに、人として大変素晴らしい方です。あと、私のこともですが、私が大切にしている人たちのことも大切にしてくださるところが好きです」と話した。

なお、挙式・披露宴を来年初夏に予定しているという。