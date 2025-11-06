結婚を意識して付き合っていたのに、相手の思わぬ一面を見て「うわ、やっぱりこの人とは無理だわ……」と思ってしまったこと、ありませんか? 今回はそんな「この人と結婚するのは無理」と感じた経験についてマイナビニュース会員に聞いてみました。現在交際中の恋人と結婚したいと思っている人は、相手に冷められないようぜひチェックしてみてくださいね!

「この人と結婚するのは無理」と感じてしまった経験がある人はどれくらい?

マイナビニュース会員に、「過去の恋人または現在の恋人に、この人と結婚するのは無理と感じてしまったことはありますか？」と聞いたところ、回答は以下のようになりました。

ある…52.7%

ない…47.3%

半数以上の人が「ある」と答えています。やはり、結婚したいと思っていた相手でも気持ちが冷めてしまうことはよくあるようです。

「この人と結婚するのは無理」と思ってしまった原因とは

では、いったいどんなことが原因で「結婚するのは無理」と思ってしまったのでしょうか? ここからは、アンケートに寄せられた回答を紹介していきます。

最も多かったのは「金銭感覚のズレ」

「金銭感覚が違いすぎて、何をするにも我慢することが多かったから」(女性・41歳)

「お金の使い方が荒く借金でブランド物を買うような人だったから」(男性・45歳)

「浪費家で貯金ができなかったから」(男性・49歳)

「金遣いが荒く、いつも給料日までお金が無かったから」(男性・46歳)

「金銭感覚がひどくて値札見ないで買ってしまうことも多くて将来不安だったから」(女性・49歳)

「何の変哲もない洋服に5万もかけていた時に金銭感覚が合わないと感じたから」(女性・22歳)

「お金の使い方が極端にルーズで計画性が無かったから」(男性・42歳)

「男がお金を出すのが当たり前と言う人だった」(男性・47歳)

結婚を考えるときに無視できないのが「金銭感覚のズレ」。生活を左右するお金に対しての価値観が合わないと、結婚に対する不安感が拭えません。ちょっとした価値観の違いならまだしも、浪費癖や借金癖など大きな問題のある場合はどんなに好きでも結婚したいという思いは消え去ってしまうでしょう。

清潔感のなさは日々のストレスを予感させる

「服が臭って不潔だったから」(女性・49歳)

「全身がとても臭く不快だったから」(男性・27歳)

「靴が踵を踏んづけて潰れて泥だらけで汚かったから」(女性・46歳)

「部屋に大量のゴミを放置しているのを知り、さすがにないわと感じたから」(男性・25歳)

「洋服の脱ぎっぱなしや、食べ終わったお皿などをシンクに放置していたりなど、だらしなかったから」(男性・48歳)

「ズボラな性格で片付けができず、尚且つ足が臭い女性であったから」(男性・45歳)

どんなに見た目がタイプだったり性格がよかったりしても、清潔感のない相手とともに暮らすのはしんどいですよね。体臭や口臭がきついのはもちろん、洗濯や片づけをしないといった「だらしなさ」も一緒に暮らすとなると大きなストレスの原因に。結婚生活を思い浮かべたときにストレスを予感させる相手との結婚は考えにくいでしょう。

“性格に難あり”も結婚を遠ざける

「感情の起伏が激しくてついていけなかったから」（36歳・男性)

「人の意見を全否定してくるタイプだったから」（32歳・女性)

「常にマウントを取ってくる人で、取り損ねると機嫌が悪くなるから」（28歳・女性)

「悪口ばかりで疲れたから」(45歳・女性)

「自分が嫌なことを人には平気でするくせに、自分がされると俺はそういうことしないとキレる自分のことを全く分かってない人だったから」(42歳・女性)

「自分のちからで物事を解決しようとしないのが分かったから」(27歳・男性)

ラブラブな時期を過ぎると徐々に本性が現われて、「本当はこんな人だったんだ…」と幻滅してしまうことは少なくありません。現実的な生活を考えたとき、性格に問題がある相手とは続かないと感じるのは当然です。ちなみに、“難あり”にもさまざまなタイプがいますが、今回のアンケートでは、支配的・攻撃的な性格が無理だったという声が多くあがっていました。

結婚はおろか今すぐ別れたほうがいいケースも…

「DVやモラハラで支配しようとされたから」（35歳女性)

「浮気が発覚して信頼が崩れたから」（38歳女性)

「女癖が悪かったからから」(29歳女性)

「マッチングアプリをやっているのを見つけたから」(33歳男性)

なかには結婚どころかすぐにでも別れるべき、といったケースもありました。信用できない相手と結婚してしまうと幸せな結婚生活は望めません。情が深くなってしまう前に別れておくのが正解です。

そのほかにも……

「相手の母親の性格が悪すぎたから」(26歳・女性)

「自分に対する愛情を感じられなかったから」(41歳・女性)

「店員さんへの言葉がきついから」(49歳・男性)

「生活音が大きい人はストレスに感じ無理だと思ったから」(44歳・女性)

「ご飯が惣菜ばかりでつくれないと思ったから」(39歳・男性)

「物事の笑いどころが違うので楽しさの共有が難しかったから」(49歳・男性)

「どんなに自分が好きな趣味を語っても全く興味を持ってくれなかったから」(38歳・女性)

「生活リズムを合わせようとしないから」(43歳・男性)

「ものすごく物を溜め込む、その癖に忘れるから」(32歳・女性)

「性生活の価値観が合わないから」(47歳・男性)

そのほかにもさまざまな回答が寄せられました。「わかるわ～」と大きく頷きたくなるものも多いですね。

まとめ

いかがでしたか? 「この人と結婚するのは無理」と感じる原因は人それぞれですが、今回のアンケートでは「金銭感覚のズレ」「清潔感のなさ」「性格に難あり」が特に目立ちました。

自身の行動を振り返るのはもちろん、もし結婚を前提に付き合っている今の恋人が今回紹介した回答に当てはまるタイプだった場合は結婚を考え直したほうがいいのかも…? 後悔しないためにも結婚相手はよく考えてから選んでくださいね。

調査時期: 2025年10月24日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート