優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」は調査・報告、「片付けとメンタルの関係」に関するアンケート調査の結果を発表した。

同調査は2025年10月、実際に散らかった部屋で暮らす男女300人を対象にインターネットで実施した。

部屋が散らかった理由

部屋が散らかってしまった一番の理由を尋ねたところ、最も多かったのは「仕事や家事が忙しく、片付ける時間と気力がない」(26.4%)だった。

次いで「モノを捨てるのが苦手で、つい溜め込んでしまう」(21.5%)、「どこから手をつけていいか分からず後回しにしてしまう」(21.1%)が続いており、多くの人が「物理的な時間の不足」と「心理的なエネルギー切れ」という二重の壁に直面していることが分かった。

また、片付けに踏み出せない一番の理由としても「体力や気力が足りない」(42%)が最多。心身のエネルギーが枯渇した状態では、「片付けたい気持ち」があっても行動に移すことが難しい現実が浮かび上がった。

片付けたいと思ったことはあるか

「片付けたいと思ったことはありますか?」の質問では、「いつかやろうと思っている」(37.7%)、「何度もあるが行動に移せていない」(36.3%)が多数を占め、“やりたいけど動けない”状態の人が全体の7割近くにのぼる結果となった。

「実際に片付けを始めた」と回答した人は22.3%にとどまり、片付けは“気持ちの問題”ではなく、「仕事や私生活の疲れ」「時間のなさ」といった外的要因がブレーキをかけていることが分かった。

このように、心と身体の疲労が行動を阻害し、片付けを先送りにする構造が明確になった。

精神的に不安なときどんな影響が出るか

「精神的に不安定なとき、どんなことに一番影響が出ますか?」という質問では、最も多かったのは「どれも影響する(全体的にやる気が出ない)」(31.7%)。

次いで「食事や睡眠など生活リズム」(26.7%)、「片付けや掃除など日常生活のこと」(19.3%)が続いた。

心が疲れていると、まず乱れるのは「生活の基盤」。食事・睡眠・片付けといった基本的な行動が止まり、生活全体が停滞していく傾向が見えてきた。

部屋が散らかっていることで感じる気持ち

「部屋が散らかっていることで感じる気持ち」を尋ねたところ、「自己嫌悪や罪悪感を感じる」(33.3%)、「現実から目をそらしたくなる」(32.7%)が上位に挙がり、約6割が“散らかった部屋を見て自分に対してネガティブな感情を抱いている”ことが分かった。

疲労やストレスで片付けができない状態が続くと、「部屋が散らかる」￫「自己嫌悪に陥る」￫「気持ちが沈み、さらに片付けられなくなる」という“悪循環のサイクル”に陥りやすくなる。

心の不調と生活環境の乱れは互いに影響し合い、放置すれば状態を悪化させるリスクがある。

片付けをきっかけに“心の回復”を実感した女性の声を紹介する。

実際に「粗大ゴミ回収サービス」を利用した30代女性・Aさん(仮名)は、仕事や人間関係のストレスから片付ける気力を失い、モノで埋め尽くされた部屋に暮らしていた。 「好きな人にこの部屋を見せられないと思ったとき、初めて“このままではいけない”と思いました。不用品回収を依頼して部屋が片付いたとき、自分の気持ちまで軽くなったと感じました。」

担当スタッフはこう語る。 「片付けができない人は、だらしないわけではなく、心が疲れている状態です。私たちは片付けを“心のリハビリ”と考えています。」