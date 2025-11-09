新潮社は、Web漫画サイト「くらげバンチ」で連載中の『マイペースと歩く』コミック第2巻を2025年11月8日(土)に刊行した。

本作は、今年4月に刊行された第1巻の際、マイペースな中学生男子・高橋と、人目を気にして過ごす同級生・近藤とのピュアな関係性が「尊い！」と大きな反響を呼んだ作品。第2巻では、彼らを取り巻く新たな同級生たちも登場し、それぞれの悩みを抱えながらも“自分らしいペース”で過ごす思春期の姿が丁寧に描かれている。そして、高橋と近藤との関係にも少し変化があって……。

◎著者：三本阪奈のコメント

高橋くんにとって中学バッグは、軽くて背負いやすく、底板もついて卵を入れても安心！なので、つい普段使いしてしまうそうです。

そして、最新刊の刊行を記念して、芸人の麒麟・川島明より、作品への温かいコメントが届いている。

◎麒麟・川島明の推薦コメント

中学生特有のぼんやりした毎日に少しずつ輪郭ができていくあの感じ。

そこにいる高橋のピュアさが可愛すぎて、笑って泣いた。

■『マイペースと歩く』内容紹介

「今日も隣にいてくれて、ありがとう――」高橋に気を遣って、朝の登校中に高架下へ寄らないようにしていた近藤。久しぶりに立ち寄った時、高橋の隣に橘がいたことが少し心に引っかかっていた。そんな折、中間テストの勉強をするため、橘が近藤の家にやって来て……。

超絶マイペース男子と悩める思春期女子の日常、第2巻!!

■『マイペースと歩く』／2巻

著者：三本阪奈(みもとはんな)

発売日：2025年11月8日(土)

造本：B6判

定価：792円(税込)