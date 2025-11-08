女優・モデルとして活躍中で、キングコング梶原雄太の長女としても人気を博している梶原叶渚。10月18日に「ミスセブンティーン2025」選出が発表され、『Seventeen』専属モデル入りを果たした。25日に東京・葛西臨海公園で開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」(「SDGs FES」)に出演した梶原にインタビューし、『Seventeen』加入の思いや今後の抱負などを聞いた。

梶原叶渚

「SDGs FES」にて、屋外ランウェイで堂々としたウォーキングを披露した梶原。「一度屋外のイベントに出演したことがありましたが、それでも慣れなくて緊張しましたが、開けた空間できれいな空気も吸えて、お客さんとの距離も近くて、楽しく歩けました」と振り返る。

モデル、ドラマ、バラエティなど幅広く活動しているが、最近の活動で印象に残っていることを尋ねると、「ミスセブンティーン2025」選出を挙げた。

母親が『Seventeen』が好きで一緒に見ていたそうで、憧れの雑誌の専属モデル入りを果たし、「ずっと見る側の人間でしたが、届ける側の人間になり、これからどんどん成長していけるよう、選んでいただいた方々に少しでも恩返しができるように頑張っていきたいと思っています」と意気込む。

専属モデルとしての最初の撮影でも多くの学びがあったという。

「先輩のモデルさんの撮影を見学させていただいたんですが、決めすぎてない自然な感じなのにすごくかっこよくて、気を抜いている瞬間がなくてすごいなと。自分もこうなれたらなと思いました」

10月18日に開催された「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」で「ミスセブンティーン2025」としてお披露目されたが、その後、家族や友人たちからお祝いの言葉をたくさんもらったとうれしそうに明かす。

「あまり友人や家族からお仕事について話をされることが少なかったんですけど、ミスセブンティーンが決まったときは、父も母もすごくお祝いしてくれて、お仕事が落ち着いたらケーキを食べようって約束しています。父はそういうことに疎いんですが、『Seventeen』は父でも知っているので「すごいな」と(笑)。お友達も、イベントが終わって登校したらたくさん『おめでとう!』と伝えてくれて、いい人がいっぱいだなと思いました」

また、父はただ祝福するだけでなく、気を引き締めるような言葉もかけてくれると感謝する。

「母はすごく褒めてお祝いしてくれるんですけど、父は『すごいじゃん』よりも『これからだぞ』とか『頑張れよ』と言ってくれるので、それでまた前を見て気合を入れられるなと。すごくいいバランスだなと思います」