アレン様「買うと100万円、売ると10万円！」それでも欲しくなる「宝石」の魅力とは？

ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00～29:00／AuDee毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。今回の放送（10月31日）は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」が登場！「ボーイズからプレゼントをもらうなら……現金 or ブランド品、どっち？」というトークテーマから、宝石やダイヤモンドの魅力について語るなど、盛りだくさんの内容でお届けしました。2014年に美容整形に大金をかけた「日本一の謎の整形男子」としてタレントデビューしたアレン様。その額、現在1億円越え。その後、バラエティ番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）の“アウト軍団”として活躍後、現在はテレビやYouTube、SNSを通して発信。9月には、アレン様の“初の経典”ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を出版。「ABEMA」「NewsPicks」などの番組にも出演しています。ーー番組コーナー「第三のアレン」では、アレン様にジャッジしてもらいたい二択を募集。「YES」でも「NO」でもない第三の回答を授けます。＜リスナーから届いた二択＞「ボーイズからプレゼントをもらうなら……現金 or ブランド品、どっち？」アレン様：ダイヤモンドリア！すがちゃん：ダイヤモンドでございますね。なぜ好きになったんですか？アレン様：やっぱりジュエリーって特別なものだし、ものすごいんですよ！ ダイヤモンドは輝き続けるんです！ 衰えないでしょ？ 風化もしないし、もうずっと劣化もしないし！すがちゃん：なるほど。ダイヤモンドは価値が下がったりはしないんですか？アレン様：ぶっちゃけ話、言っていい？ ダイヤを買うときに、仮に100万円で買ったとします。でも、売るときは10万円とかなんですよ!!すがちゃん：えっ、そうなんですか？アレン様：エグいんですよ、貴金属って。宝石は全部そうですから。買うときは高いんですよ。まず、発掘する人の人件費、それを買い取って、削る人、選別する人、そこに海外への輸送とか、いろんなコストが乗るじゃないですか。それで最後に、エンドユーザー向けに装飾品店に並ぶのだけど、そこの賃料や照明代なども全部乗るから。だから高いんだけど、売るときは（安いので）何回ブチ切れたか（笑）。 だけど、やっぱりそれでも美しいし、ほしいって思わせるのが宝石の魅力ですよね。すがちゃん：なるほどね。番組では他にも、理想と現実、お金・物欲トーク、食への情熱、人生観などについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。＜番組情報＞番組名：ウチらのイイブン！放送日時：毎週金曜 27:00～29:00AuDee・各Podcast：毎週金曜29時頃配信予定パーソナリティ：すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）週替わりパートナー：パパラピーズ（1週目）、あいさ（2週目）、エレガント人生（3週目）、栗田航兵（OCTPATH）（4週目）※5週目パートナーは都度、番組Webサイト、SNSなどで発表しますハッシュタグ：#ウチイブAuDee番組ページ：https://audee.jp/program/show/300010420番組公式X：@uchiranoiibun番組公式Instagram：https://www.instagram.com/uchiranoiibun/番組公式LINE：@uchiibu番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchiibu