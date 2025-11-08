「目標は東京五輪」と「日本一の駅伝チーム」日本郵政グループ女子陸上部・髙橋監督 創部メンバー6名のチームを一つにした「強い思い」

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。11月2日（日）の放送は、日本郵政グループ女子陸上部の髙橋昌彦監督と、陸上競技選手の廣中璃梨佳（ひろなか・りりか）さんをゲストに迎えて、お届けしました。

◆優勝に導いた「強いチームを作りたい」という思い

日本郵政グループ女子陸上部は、2014年の創部からわずか2年で、全日本実業団女子駅伝で初優勝。昨年には10年連続出場の節目を迎え、4度目の栄冠を手にした強豪チームです。今回はスタジオに、同チームを率いる髙橋昌彦監督と、主力選手の廣中璃梨佳さんを迎え、その強さの源に迫りました。

新潟県出身の髙橋監督は、元中学校教員という異色の経歴の持ち主で、教壇を離れたのちにプロのトライアスロン選手として活躍し、その後は陸上界に転じて小出義雄監督のもとでコーチとして高橋尚子選手らを支えました。

チーム立ち上げ当初は、選手もスタッフもいない「ゼロからの出発」でした。「準備段階を含めると、創部の1年前から動き始めました。選手、スタッフ集めから始まり、1年後に本格的に活動を始めたという状況でした」と髙橋監督。また、創部時から目標は明確だったといい、「2021年は郵便事業150周年の節目。そこに向けて8年かけて日本一の駅伝チームをつくること、そして2020年東京オリンピックに出場する選手を育てること。この2つを掲げました」と振り返ります。

創部メンバーは7人でしたが、開始から2ヵ月で1人が退部し、実質6人でのスタートに。ちょうど駅伝の出場人数と同じで、全員がレギュラーという緊張感のなかで活動が始まりました。現在は15名の選手が所属し、層の厚いチームへと成長しています。「創部からわずか3年で優勝をつかむことができた理由は？」という質問に、髙橋監督は「強いチームを作りたいという思いだけでした。それが形になったのは、選手、スタッフ、会社、事務局、みんなの思いが一つになった結果だと思います」と語ってくれました。

◆廣中選手から見る髙橋監督は「自分の軸を持っている人」

創部1年目には、大学女子駅伝のチャンピオンという、いわば“スカウト界のドラフト1位”ともいえる逸材が入部しました。しかし当時は、練習施設も寮もまだ整っていない状況で決して恵まれた環境ではありませんでした。

そうしたなかで髙橋監督が頼りにしたのは、夢を語る力でした。「活動拠点すら決まっていない状況で、『あなたをオリンピックに連れていく』『日本一の駅伝チームをつくる』と伝えるしかなかった」といいます。その熱意に共鳴するように、有望な若手選手たちが続々と集まりました。「今いる選手たちは、みんなその“思い”でついてきてくれた選手たちですね」と監督は感慨深げに語ります。

監督の指導のもと活躍する廣中璃梨佳選手は、長崎県出身。高校時代には全国高校女子駅伝と全国女子駅伝の1区でいずれも区間賞を獲得しました。卒業後、日本郵政グループ女子陸上部に加入し、今年9月の世界陸上1万メートルでは6位入賞。日本人として初めて2大会連続で入賞を果たす快挙を成し遂げました。「今回の1万メートルは後半5,000メートルからが勝負どころだと考えていました。みんながきつくなったところで粘れるのが自分の強み。そこを活かした走りができたと思います」と、感想を述べます。

廣中選手は、髙橋監督について「普段から本当におおらかで、器がすごく大きい方です」と話します。さらに、「選手に対する熱意がとても熱くて。自分の意見だったり自分の軸をしっかり持っているところが本当に素敵だなと思っています」と続けました。また、監督からのかけ声についても「声を聞くと安心するというか、嬉しくなります」と信頼の深さをのぞかせます。

日本郵政グループ女子陸上部は、11月23日（日・祝）に開催される「クイーンズ駅伝2025」への出場を控えています。レース前のルーティンについて、廣中選手は「試合前は緊張しますが、招集の直前に監督に背中を2回叩いてもらうんです。力をもらえる気がして、毎回お願いしています」と話し、笑顔を見せました。

今回の放送では、髙橋監督が亡き恩師・小出義雄さんへ宛てた手紙を読み上げる場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST

放送日時：毎週日曜 15:00～15:50

パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/

番組公式X：@sundayspost1