アレン様 理想の貯金額は「10兆円」!?「ありえないぐらい物欲があるの」「『アレン様ほど買い物する人を見たことない』って言われる」

ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00～29:00／AuDee毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。今回の放送（10月31日）は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」登場！ 理想と現実、お金・物欲トーク……など盛りだくさんの内容でお届けしました。2014年に美容整形に大金をかけた「日本一の謎の整形男子」としてタレントデビューしたアレン様。その額、現在1億円越え。その後、バラエティ番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）の"アウト軍団"として活躍後、現在はテレビやYouTube、SNSを通して発信。9月には、アレン様の"初の経典"ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を出版。「ABEMA」「NewsPicks」などの番組にも出演しています。すがちゃん：この番組は、自分のイイブン（言い分）をぶつけたい、もっとイイブン（even）に話したい……そんな若者が集まり、自由に本音、不満、愚痴、情熱を発信していける番組です。本日のイイブンはこちら！「理想を持つことは本当に必要だと思いますか？ 理想がなければつらくならないのでは？」アレン様：なるほど。でもその考え、私はその視点あるって今まで知らなかったけど、確かにさ、理想があるから傷ついちゃったりするよね。すがちゃん：期待したりするから失敗したと思うし。アレン様：ねえ。「こうなりたいな！」って思っても、でも、なれない自分と比べちゃうじゃないですか。確かにそういう理想って、持てばいいってずっと思っていたけど……..そうじゃない視点ってあるんですね。今気づきました。すがちゃん：確かに、なければつらくならない、っていう視点はあったんですね。アレン様：でも、そんな考えになりたくない！すがちゃん：なんかちょっとね、暗いというか。アレン様：暗い！ 悲しいよそれ。持とう、理想！すがちゃん：なんかキラキラはしたいというか。アレン様：理想は持たなくてもいいけど.……金は持ちたいよね（笑）。すがちゃん：いや、結局ですよね。アレン様の理想の貯金額は、いくらあったら最高ですか？アレン様：じゅ……10兆～！すがちゃん：バカ小学生じゃないですか（笑）。何に使います、そんなにあって？アレン様：ビックリするよ？ 私、ありえないぐらい物欲があるの。この10年ぐらいかな？周りから「アレン様ほど買い物する人を見たことない」って言われる。すがちゃん：はぁ。アレン様：自宅の衣装部屋とは別に、保管しきれないぐらいの衣装を置いた部屋がいっぱいあるんですけど。部屋のなかに一歩も入れないぐらいの衣装とかも持っていたり。すがちゃん：1回も着てないやつとかもあるってことですか？アレン様：全然あります。今、着ている服も初めて着ました。すがちゃん：たまたま見つけて着たってことですか？アレン様：なんかちょっと寒くなってきたし～なんか買ったよな～？と思っていたら見つけて。だから探すまで忘れていることもある。すがちゃん：へえ～！アレン様：とにかく買っちゃうんですよ。なんかもうとにかくバカみたいに散財する。でも、それが好き。すがちゃん：お金を使いまくる瞬間が。アレン様：ガッと使って、ガッとカラカラになって、焦って質屋に全部売って、その売った先の質屋で「え～！ これかわいい～！」って言って、売った金でまた買っているという、ありえないループ。すがちゃん：1人でその食物連鎖みたいなことをしているんですね。日本の経済を回してくれていますね。アレン様：こんなに質屋に通っている人はいないと思う（笑）。「また売りに来たわね、アレン様が」みたいな。すがちゃん：いいですね。能動的に生きている、この感じが。番組では他にも、アレン様の仕事哲学や自己ブランディング、食への情熱、人生観などについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。