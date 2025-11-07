2025年11月４日に発売された『将棋世界2025年12月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）では、第73期王座戦五番勝負（藤井聡太王座vs伊藤匠叡王）の第４局観戦記「秘策☖４四角と勝負手☗２八角」など、、読み応えのある記事を掲載しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。

角換わり対策に注目が集まる伊藤叡王の後手番。そこで指されたのは秘策４四角。対する藤井王座はどのように受けて立つのか。熱戦の様子を金子タカシ氏が詳細に記します。

藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦している王座戦の第４局は、10月７日に神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で行われた。

第３局から１週間しかたっておらず、しかもその間に藤井王座は竜王戦、伊藤叡王は順位戦を戦っていて、両者過密スケジュールの中で迎えた一局である。

ここまでの成績は、シンガポールでの第１局に藤井王座が先勝。続く第２局も藤井王座が押していた展開だったが、伊藤叡王の☖２二銀引の受けの妙手で流れが変わり、伊藤叡王が逆転で制した。第３局は、伊藤叡王の☗７七角がまたも受けの好手で、藤井王座の攻めを受け止めての快勝であった。ここまでは、伊藤叡王の受けの強さと、終盤でリードすれば藤井王座相手でも逆転を許さずに勝ちきる終盤力の高さが光っている。

本局の前まで、伊藤叡王は藤井王座とのタイトル戦で直近は５勝２敗。特に後手番では３連勝中であった。

このまま勢いに乗って伊藤叡王がタイトルを奪取するのか。あるいは、絶対王者・藤井王座が簡単に負けることはないとも思われ、流れを変えて、決着を最終局に持ち越すことができるのか、注目の一局である。

（中略）

秘策☖４四角

最初の注目点は、後手番・伊藤叡王の角換わりへの対策である。相腰掛け銀を受けて立つのか、右玉、早繰り銀、３三金型等のその他の角換わりが考えられるところ。雁木なら２手目は☖３四歩か、ほかには横歩取りもあるが、伊藤叡王は指さないだろう、などと思いを巡らせて控室に戻ってくると、モニターに☖４四が映っていた。☖４四角という符号自体は、少し形が異なるがＪＴ杯の佐藤天彦九段―伊藤叡王戦でも現れている。

このときは持ち時間の短い公開対局であり、相手が「☗６六角型向かい飛車」で升田幸三賞を受賞した佐藤天彦九段だったこともあって、伊藤叡王のファンサービスを兼ねた趣向とも思われた。しかし、タイトルが懸かる本局に採用したとなると、☖４四角は深く研究している秘策に違いない。 ただし、この☖４四角の狙い・趣旨は難しい。控室のプロ陣もこのあとの進行を見守るしかない、としていた。一つだけ言えるのは、伊藤叡王が自分の研究範囲に引き込んだということだ。

☖４四角を負担に

伊藤叡王が満を持して投入してきた作戦だけに、簡単に破綻することはないだろう。

とはいえ、４四角の位置は不安定で、この位置を維持するのは難しいように思える。お互いに自分から角を交換すると１手損となるので、４四角が負担となるように駒を繰り出していくのも自然な指し方である。藤井王座は☗６六歩と角道を止めて角交換のさばきをも封じて、自由度の少ない４四角にさらに圧力をかけていく。

（中略）

ひねり出した☗２八角

伊藤叡王もここは勝負どころと見たか、49分の長考で単に☖２四歩と突いた。桂を取りにいく最強の受けである。

対して、藤井王座は☗２三歩☖同金を利かしてから、☗６四歩と取り込んで決戦にいく。相手の攻めを呼び込むが、☖５四銀に☗２八角と深く引いた手が、おそらくは藤井王座が☗６五歩の考慮の際に、ひねり出した勝負手であった。自分の飛車筋を遮るので浮かびにくい位置だが、後手からの攻めの当たりを避けることと、角にヒモが付いている利点がある。

（中略）

伊藤叡王としては、☗２八角に対してさらに返し技を出す必要があった。それができないと藤井王座は倒せない。局後のインタビューでも「☗２八角からの数手で急に差が開いてしまった」ことを反省点として挙げていた。

（第73期王座戦五番勝負 藤井聡太王座VS伊藤匠叡王 第４局「秘策☖４四角と勝負手☗２八角」記/金子タカシ）

