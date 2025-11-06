第84期順位戦Ｂ級２組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、６回戦全13局の一斉対局が各地の対局場で行われました。このうち、関西将棋会館で行われた羽生善治九段―古賀悠聖六段の一戦は95手で古賀六段が勝利。難解な中盤戦から抜け出して４勝目を挙げ、昇級争いに踏みとどまっています。

３勝２敗同士の対決

今期のＢ級２組は３つの昇級枠を26名が争うもの。５戦全勝で独走する久保利明九段を追うためにはどちらも負けられない戦いが続きます。古賀六段の先手番で始まった本局は相掛かりへと進展。持久戦を目指す古賀六段とは対照的に、後手の羽生九段はいわゆる「UFO銀」の要領で銀を進出。先手の駒組みに制約を与えつつ戦いの時を待ちました。

先に動いたのは古賀六段でした。右辺の端攻めを絡めつつ敵陣に嫌味をつけたのが実戦的な指し回し。手詰まりを避けた打開策の意味合いを含みますが、この日はその積極的な姿勢が功を奏することに。先手陣を牽制するために後手が五段目に進出させていた敵銀を質駒として使えるのも大きく、敵玉頭の急所にクサビを打ち込んだところで攻めがつながるめどが立ちました。

混戦の昇級争い

自陣を食い破られた羽生九段は必死に局面の複雑化を図りますが、古賀六段の指し手に焦りはありませんでした。終局時刻は20時９分、最後は自玉の詰みを認めた羽生九段が投了。抜け出してからは一気の決着で、受け続けていた羽生九段としては攻め合いのタイミングを逸したこと、攻めに使いたかった銀を質駒に利用されたことが苦戦の原因となりました。

勝った古賀六段はこれで４勝２敗に。この日同じく勝利した久保九段（６勝０敗）・山崎隆之九段（５勝１敗）・斎藤明日斗六段（５勝１敗）が現時点で昇級枠を占めるなか、７名いる２敗勢として混戦の昇級戦線に踏みとどまりました。敗れた羽生九段は３勝３敗となって一歩後退しています。次回７回戦は12月10日（水）に各地の対局場で予定されています。

水留啓（将棋情報局）