ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『GLOBAL HALLOWEEN PARTY 2025 #イチナナ映えハロ』が10月31日、都内で開催された。

“Global No.1ライバー”の称号を勝ち取ったのはき-ぽん

「17LIVE」のハロウィンイベントは今年で8回目となり、日本から45名、台湾・香港からそれぞれ9名のライバーが参加。“Global No.1ライバー”の栄冠を目指し、チーム戦、地域別、Globalバトルなどの総合得点で順位を競った。

そして、熾烈なバトルの結果、「17LIVE」における4人目、また女性としては初の“プロライバー”として活動しているき-ぽんが、“Global No.1”&日本第1位に輝いた。き-ぽんは「1位を獲得できて、とてもとてもうれしいです。世界戦で1位を取るのは憧れで、今、自分がこの位置にいられることが本当に夢のようです」とコメント。

さらに、「今年に入ってからは、グランプリイベントに出させていただいたので、オフイベで1位を狙うのは断念していたのですが、このハロウィンイベントに全てをかけさせていただきました。リスナーさん一人ひとりの応援のおかげで、1位を取ることができ、感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます」と感謝を口にした。

日本第3位・りほやんは地元で地域活性化活動

また、日本第3位に輝いた、りほやんは「3位という素晴らしい結果をいただき、いつも応援してくれているリスナーさん、今日はありがとうございます」と挨拶。

続けて、「私は普段、地元の三重県で地域活性化活動をしています」と明かしながら、「その活動と思いに共感してくださり、短い配信の中でこんなにたくさんの応援をしていただき、本当にありがとうございます。みんなの応援が私の活動の励みになっています」と、リスナーからのエールにお礼を伝えた。











りほやん

なお、台湾第1位は小歐拉、香港第1位は琦琦乖乖、リアイベ会場には不参加のくつこ Marimbaが日本第2位という結果だった。









小歐拉