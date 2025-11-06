「プリキュア」「SAO」「シドニアの騎士」…乃木坂46井上和が“アニメ”にハマっていった幼少期を振り返る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。11月3日（月・祝）の放送では、自身の“アニメ遍歴”について熱く語りました。この記事では、その前編として、大好きなアニメにハマったきっかけの作品などについて語った模様をお届けします。

◆井上和の「アニメ遍歴」

井上：“映像作品”というエンタメに限って、20年ほど生きてきた私が何で構成されているかというと“アニメ” が大半だと思うんですよ。そこで今日は、私の好きなアニメについて、いろいろお話できたらなと思います！

まず“きっかけ”から入りたいんですけど、“一番最初に観たアニメって何だろう”って振り返ったとき、多分「プリキュア」なんですよ。幼稚園のときに流行っていたというか、みんな観るんですよ。

私は「Yes！プリキュア5」とか「Yes！プリキュア5GoGo！」だったんですけど、「プリキュア」って本当に素敵な作品なんです。でも、あるときから「“プリキュア好き”ってちょっと……」っていうのを女の子は通るの、なぜか分からないけど。それで「私は観たいのに、みんな卒業しちゃって、恥ずかしくて観られないな……」みたいな、ちっちゃい私はそう思ってしまって、そこで卒業しました。

ちょうどそのタイミングで、父親が深夜帯のアニメをたくさん録っていた時期に突入しまして。そこで出会った作品が「ソードアート・オンライン」です。私はよく「SAO」と言っていますけど、そのアインクラッド編が放送されていまして、それが本当に面白くて！ 主人公のキリトくんもかっこいいし、何よりヒロインのアスナちゃんがかわいくてかわいくて♡ アスナちゃんが持っている武器やネックレスを片っ端からマネして、親戚のおじさんに作ってもらっていました（笑）。

それくらいの時期って、あとは何が放送されていたかというと、「とある科学の超電磁砲」とか「魔法科高校の劣等生」、「進撃の巨人」、「テラフォーマーズ」、「ジョジョの奇妙な冒険」、あと「シドニアの騎士」ね！ めっちゃ好きです。

当時は、自分でアニメを（選んで）観るというよりは、親が観ていたアニメを一緒に観るみたいな感じで、我が家では、夜に録画していたアニメをみんなでソファーに座りながら観る時間があったんですよ。そんな感じでアニメにハマっていきました。

――この後も、番組では中学生以降にハマったアニメ作品について熱弁する場面もありました。

