キリンビールは、「食べチョク」を運営するビビッドガーデンの協働商品となる「キリン 氷結 mottainai ふじりんご(期間限定)」を、11月18日より全国で発売する。また、キリンビバレッジからは、「キリン 午後の紅茶」ブランドより、「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」を12月2日より発売する。

「キリン 氷結 mottainai ふじりんご(期間限定)」

「キリン 氷結 mottainai」シリーズは、2024年に誕生。キリンホールディングスでは、おいしいのに廃棄されてしまう予定だった規格外果実「モッタイナイ果実」をチューハイにして届けることで、果実のフードロス削減に取り組んでいる。

今回発売する「キリン 氷結 mottainai ふじりんご(期間限定)」は、ビビッドガーデンが産直通販サイト「食べチョク」の運営などを通して、農家とのネットワークで見つけ出した、おいしいのに訳あって捨てられてしまう予定だった長野・青森産の規格外「ふじりんご」を使用。「ふじりんご」のシャキッとジューシーで甘みと酸味のバランスが良い味わいと、軽やかな炭酸感、スッキリとした後味を楽しめるという。価格は、オープン価格。

「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」

また、12月2日には「午後の紅茶」ブランドから「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」を発売する。