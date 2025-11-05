乃木坂46賀喜遥香「大越ひなのちゃんにお洋服をあげる約束をしました！」6期生メンバーとの近況を明かす

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月30日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、6期生メンバーとの交流について語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー2025』の熱狂から2カ月近くが経ちますが、距離が縮まった後輩ちゃんはいますか？ 6期生の長嶋凛桜（ながしま・りお）ちゃんと矢田萌華（やだ・もえか）ちゃんから激辛明太子をいただいていたり、森平麗心（もりひら・うるみ）ちゃんと大越（おおこし）ひなのちゃんに先輩風を吹かせていたと聞いたのですが、6期生のみんなとの近況が知りたいです！ もう1つ、うるみん（森平のあだ名）と焼肉には行きましたか？」（長崎県 22歳）賀喜：まだ行ってないんですよね～（笑）。でも（全国ツアーの期間は）後輩含め、同期とも先輩とも絆が深まったというか、みんなとまた距離が縮まった期間だったなって感じます。凛桜ちゃんと萌華ちゃんが、私のために「誕生日プレゼント＆ツアー頑張ってください！」って明太子をくれたのもすごくうれしかったし、「先輩風を吹かせていた」って書いてあるけど、だって先輩だから！ なんなら2期上だからね（笑）!! うるみんなんてまだ高校生だから、もう娘みたいな気持ちになっちゃって。調べたら、大越ひなのちゃんと私の身長が同じくらいだったんですよ！ だから、私が1回も着ていないかわいい系の服とか、買ってみたものの、着てみたら“ちょっと自分には合ってないなぁ”みたいなお洋服があって、それが、ひなのちゃんは似合うんじゃないかなと思って、「『あげる』って言ったら、もらってくれる？」って言ったら「いいんですか!?」って言ってくれたので、お洋服をあげる約束をしました！うるみんとも「焼肉に行こうね」って言いながら、6期生のみんなって今めっちゃ忙しくて。なにせ「新参者」（新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za）というライブが11月にあるんですよ。それのリハーサルと「乃木坂スター誕生！SIX」（日本テレビ系）っていう番組もやっているし、それに限らず最初はいろんなことがあるんですよ。だから、うるみんが何の心の不安もなく焼肉を「おいしい～！」って楽しめるときっていつなんだろうなと思って。「新参者」のリハ中ってずっとドキドキしちゃうし……だから、今タイミングを探っているところです。マネージャーさんに、うるみんのスケジュールを聞こうかなって（笑）。お誕生日もあったから「お祝いができたらいいなぁ」なんて思ったりしています。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info