ユニクロは10月31日、新しいフリースコレクション「UNIQLO and NEEDLES(ユニクロ アンド ニードルズ)」を全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで発売する。

UNIQLO and NEEDLES

セレクトショップ・ネペンテスの創立者、清水慶三氏がデザインを手がけるブランド「NEEDLES」。その確かな審美眼や先見性が作り出す世界観とユニクロのモノづくりによる特別なフリースコレクションが誕生した。

ベーシックなデザインから垣間見える、こだわりが詰まった3型

NEEDLESらしい細部へのこだわりと、ユニクロのフリースが組み合わさることにより、ベーシックなデザインの中に追及された美しさが宿る特別なフリースコレクションに仕上がった。ブラック、グレー、ベージュ、パープルをワントーンでまとめるシンプルなカラーを採用した3型を展開する。

NEEDLESらしいカラーパレットとディテール

モダンでリラックスしたシルエットに、NEEDLESらしいシックなカラーリングを施した「フリースジャケット」(4,990円)は、1970年代のヴィンテージアイテムから着想を得ている。無地とストライプのバリエーションで展開される「フリースオーバーサイズカーディガン」(3,990円)は、同ブランドのアイコン的なパターンをユニクロのフィット感に合わせて調整した。エレガントなストレートシルエットの「フリースワイドパンツ」(3,990円)は、生地と同色のサイドテープが施され洗練された印象を演出する。

同コレクションは、10月31日より全国のユニクロ店舗およびオンラインストアにて販売する。サイズ展開はMENのXSから4XLまでであり、XSおよびXXL～4XLのサイズはオンライン限定での取り扱いとなる。

また、オンラインストアにて先行予約販売を実施する。期間は10月10日8:15～10月16日。先行予約販売は予定数の上限に達し次第終了となるが、先行予約で完売した場合でも、店舗・オンラインサイトともに再度販売を実施する。詳細はスペシャルサイトにて確認を。